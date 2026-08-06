Cómo hacer Alfajores de maicena rellenos con mucho dulce de leche: la receta golosa y casera

Los alfajores de maicena son una de las recetas más tradicionales y queridas de la repostería argentina. Suaves, livianos y con un generoso relleno de dulce de leche, estos dulces caseros se destacan por su textura que se deshace en la boca y por ser ideales para compartir en cualquier momento del día.
Si estás buscando una de las mejores recetas de alfajores de maicena, esta preparación combina ingredientes simples y un paso a paso fácil para lograr un resultado perfecto. Con tapas delicadas, abundante dulce de leche y el clásico borde de coco rallado, estos alfajores caseros son una opción infalible para acompañar el mate, el café o sorprender con un postre bien argentino.
Receta de los alfajores de maicena argentinos
Ingredientes:
Para las tapas:
- 100 g de manteca
- 100 g de azúcar glass (puedes hacerla triturando azúcar común)
- 2 yemas de huevo
- 100 g de harina de trigo
- 200 g de maicena
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- Opcional: 1/2 cdta. de sal
Para el relleno:
- 1 pote de dulce de leche
- Coco rallado
Cómo preparar alfajores de maicena: la receta, paso a paso
- Primero, tamiza la harina, la maicena, el polvo de hornear y la sal. Reserva.
- En un bol aparte, coloca la manteca pomada, las yemas de huevo, añade el azúcar glass y mezcla bien hasta unir los ingredientes. Suma las harinas reservadas y revuelve hasta que quede una masa homogénea. Guarda en la heladera.
- Mientras tanto, precalienta el horno a 160 ºC. Luego, retira la masa de la heladera, estírala y corta las tapas de los alfajores con un molde o boca de un vaso. Hornéalas durante 20-25 minutos.
- Para finalizar, retira las tapas del horno y arma los alfajores de maicena con el relleno de dulce de leche y el rebozado de coco rallado.
En pocas palabras
- Alfajores de maicena: Receta fácil argentina con tapas suaves y generoso relleno de dulce de leche.
- Ingredientes clave: Manteca, azúcar glass, yemas, harina, maicena, polvo de hornear y dulce de leche para el relleno.
- Preparación sencilla: Mezclar ingredientes secos y húmedos, hornear tapas y rellenar con dulce de leche y coco rallado.
Resumen generado por Thinkindot AI