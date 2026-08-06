Cómo hacer Estofado de carne: la receta tradicional argentina con el secreto de las abuelas

El estofado de carne con papas es una de las recetas tradicionales más elegidas para los días fríos por su sabor, su textura y lo fácil que resulta prepararlo con ingredientes simples. Este clásico de la cocina casera combina carne tierna, verduras y una cocción lenta que potencia cada uno de sus sabores.
Si estás buscando una de las mejores recetas de estofado de carne con papas, esta versión es ideal para disfrutar en un almuerzo o cena en familia. Con cebolla, zanahoria, morrón, ajo, vino blanco y salsa de tomate, lograrás un plato abundante, reconfortante y perfecto para el invierno.
Receta para hacer estofado de carne tradicional
Ingredientes: para 4 personas:
- 1 kg de carne roast beef, tortuguita o paleta
- 2 cebollas
- 1 pimiento morrón rojo
- 2 dientes de ajo
- 4 papas medianas
- 2 zanahorias
- 1 vaso de vino tinto
- 500 ml de puré de tomate
- Caldo de carne
- Condimentos: sal, pimienta negra, pimentón dulce, orégano, ají molido y laurel
Cómo preparar la receta del estofado de carne y papa
El paso a paso:
- Primero, en una olla grande, agrega un chorrito de aceite y caliéntalo bien. Dora los cubos de carne por todos sus lados. Una vez sellada, retírala y resérvala en un plato.
- En la misma olla, sin lavarla y aprovechando todo el fondo de cocción que dejó la carne, suma la cebolla, el pimiento y el ajo finamente picados. Sofríe a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente y empiece a soltar sus jugos.
- Luego, vuelve a incorporar la carne a la olla con el juguito que haya soltado en el plato. Sube un poco el fuego y agrega el vaso de vino tinto. Deja hervir destapado un par de minutos para que se evapore el alcohol. Luego, suma el puré de tomate, las zanahorias cortadas en rodajas y los condimentos.
- Cubre toda la preparación con el caldo caliente. Baja el fuego al mínimo, tapa la olla y deja cocinar por al menos una hora y media. Remueve de vez en cuando para que no se pegue.
- Por último, faltando unos 25 minutos para apagar el fuego, agrega las papas cortadas en cubos grandes. Un truco: cáscalas (hunde el cuchillo y rompe el final del corte) para que liberen más almidón y ayuden a espesar la salsa de forma natural. Cocina hasta que estén tiernas.
En pocas palabras
- Estofado de carne: La receta tradicional de la abuela, ideal para días fríos.
- Ingredientes clave: Incluye carne, cebolla, morrón, ajo, papas, zanahorias y vino tinto.
- Preparación sencilla: Cocción lenta de la carne con verduras y papas para un plato reconfortante.
Resumen generado por Thinkindot AI