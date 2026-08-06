Cómo preparar Budín hamburgués húmedo: la receta riquísima con chocolate, nueces y oporto

El budín hamburgués es uno de los postres más tradicionales de la pastelería artesanal, reconocido por su textura húmeda, sabor intenso y la combinación perfecta de ingredientes clásicos como manteca, chocolate y nueces. Esta preparación, ideal para acompañar el café o la merienda, se destaca entre las recetas caseras por su elaboración sencilla y su resultado esponjoso.
El origen de este budín se remonta a Hamburgo, Alemania, donde era preparado como un pastel especial para celebraciones familiares. Con la llegada de inmigrantes europeos a América, la receta se adaptó a los sabores locales y sumó ingredientes muy utilizados en Argentina, como los trozos de chocolate, frutos secos y un toque de vino oporto.
Para preparar un budín hamburgués se necesitan ingredientes básicos de repostería: harina, azúcar, huevos, manteca, chocolate y nueces. La clave está en lograr una mezcla aireada y una cocción lenta que permita conservar la humedad característica de este clásico.
Entre las recetas de budines más buscadas, esta versión se mantiene vigente por su sabor casero y su apariencia elegante. El budín hamburgués es una alternativa perfecta para compartir en reuniones, celebraciones o simplemente disfrutar de un delicioso postre hecho en casa.
Receta para hacer el Budín hamburgués
Ingredientes:
- 200 g de manteca
- 200 g de azúcar blanca
- 4 huevos
- 200 g de harina leudante
- 15 g de miel
- 100 cc de oporto
- 100 g de harina leudante
- 100 g de chocolate trozado
- 100 g de nuez
Cómo preparar la receta del Budín hamburgués: el paso a paso
- Primero, blanquea la manteca con los dos tipos de azúcar, agrega los huevos de a uno e incorpora la harina tamizada. Mezcla hasta obtener una consistencia homogénea.
- A continuación, agrega miel y el oporto alternando con la harina. También, suma las nueves y el chocolate previamente picado.
- Lleva la preparación a un molde enmantecado y enharinado y cocina a 160ºC hasta que, al introducir un cuchillo en el centro, este salga seco.
Listo, ya tienes todos los ingredientes y pasos para preparar el tradicional budín hamburgués con chocolate y nueces. Es un postre ideal para acompañar el mate o el café durante las tardes de invierno.
En pocas palabras
- Budín hamburgués: Un postre tradicional de textura húmeda y sabor intenso, ideal para acompañar el café.
- Origen e ingredientes: Nacido en Hamburgo, esta receta combina harina, azúcar, huevos, manteca, chocolate, nueces y oporto.
- Preparación sencilla: Mezclar ingredientes hasta obtener una masa homogénea, agregar nueces y chocolate, y hornear a 160°C.