Cómo preparar Budín hamburgués húmedo: la receta riquísima con chocolate, nueces y oporto

El origen de este budín se remonta a Hamburgo, Alemania, donde era preparado como un pastel especial para celebraciones familiares. Con la llegada de inmigrantes europeos a América, la receta se adaptó a los sabores locales y sumó ingredientes muy utilizados en Argentina, como los trozos de chocolate, frutos secos y un toque de vino oporto.

Para preparar un budín hamburgués se necesitan ingredientes básicos de repostería: harina, azúcar, huevos, manteca, chocolate y nueces. La clave está en lograr una mezcla aireada y una cocción lenta que permita conservar la humedad característica de este clásico.