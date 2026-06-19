Tortilla de acelga para bajar de peso: la receta con 4 ingredientes para llevar una dieta saludable

La tortilla de acelga es una de las mejores recetas para bajar de peso sin resignar el sabor tradicional que esta comida merece. Esta verdura es económica, versátil y muy nutritiva. Además, su combinación con jamón serrano es perfecta para sumar proteínas.
Se trata de una receta baja en calorías que se destaca por su gran aporte de fibra, hierro, potasio, vitamina C y folatos. ¿Cómo se prepara? Solo necesitas acelga cocida, huevos, jamón en cubitos, sal y pimienta. La idea es mezclar todos los ingredientes y cocinar en una sartén caliente.
Esta tortilla es perfecta para incluir en la dieta de pérdida de peso sin resignar el sabor de una buena comida. Te dejamos la receta con todos sus ingredientes y el paso a paso sencillo.
Receta para hacer tortilla de acelga y jamón serrano
Ingredientes:
- 300 g de acelga fresca
- 200 g de jamón serrano en cubos
- 1 cebolla
- 6 huevos
Bajar de peso: cómo preparar la receta de tortilla de acelga y jamón
- Primero, cocina las acelgas trozadas en agua hirviendo con sal durante 10 minutos y escurre bien.
- A continuación, en una sartén al fuego con un poco de aceite, saltea la cebolla cortada pequeña hasta que quede transparente. Luego incorpora el jamón y saltea. También añade la acelga y cocina por un par de minutos.
- En un recipiente, bate los huevos con una pizca de sal y agrega la mezcla de acelga, cebollas y jamón. Revuelve bien hasta que todos los ingredientes queden integrados.
- Por último, en una sartén con un chorrito de aceite caliente que cubra todo el fondo, vuelca la preparación y cocina la tortilla de acelga y jamón de ambos lados.
Puedes acompañar la tortilla de acelga y jamón serrano de una rica salsa de tomate casera o de tu ensalada favorita. Esta receta es una opción rápida, ideal para tus almuerzos o cenas.