Tortilla de acelga para bajar de peso: la receta con 4 ingredientes para llevar una dieta saludable

Se trata de una receta baja en calorías que se destaca por su gran aporte de fibra, hierro, potasio, vitamina C y folatos. ¿Cómo se prepara? Solo necesitas acelga cocida, huevos, jamón en cubitos, sal y pimienta. La idea es mezclar todos los ingredientes y cocinar en una sartén caliente.

tortilla de acelga

Esta tortilla es perfecta para incluir en la dieta de pérdida de peso sin resignar el sabor de una buena comida. Te dejamos la receta con todos sus ingredientes y el paso a paso sencillo.