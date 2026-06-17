La tortilla de papas rellena es una de las mejores recetas para reversionar a este clásico español que nunca falla. Con jamón y queso, es una comida nutritiva, cremosa y rica para el almuerzo o la cena express.
Riquísima
Cómo preparar Tortilla de papas rellena: la receta tradicional con 7 ingredientes y una cremosidad irresistible
La versatilidad de la tortilla de papas se expande con esta receta rellena de jamón y queso, perfecta para acompañar con pan tostado o ensalada
Esta receta aporta proteínas, calcio, mitaminas, minerales y fibra. Para preparar la tortilla de papas rellena de jamón y queso cheddar se debe seguir el mismo procedimiento que para hacer una tortilla común, pero en dos capas, de forma que en el medio quede el relleno.
Puedes disfrutar esta tortilla de papas de manera tradicional, con una rodaja de pan tostado, o con tu ensalada favorita. Puede ser salsa de tomate, hojas verdes o una mayonesa casera.
Receta para hacer tortilla de papas rellena de jamón y queso
Ingredientes:
- 750 g de papas
- 1 cebolla
- 50 ml de aceite de oliva
- Sal
- 6 huevos
- 4 lonchas de jamón cocido
- 8 lonchas de queso cheddar (o el que quieras)
Cómo hacer la receta de tortilla de rellena, paso a paso
- Primero, lava y pela las papas. Córtalas en rodajas finas, de unos 2-3 centímetros de grosor y pica la cebolla en trozos pequeños.
- En una sartén, calienta el aceite de oliva y agrega las papas, la cebolla y la sal. Remueve a fuego lento para que se cocinen bien, durante 30 minutos. Mientras tanto, bate los huevos en un bowl.
- A continuación, escurre las papas y mezcla bien con los huevos y un poco de sal. Calienta la sartén nuevamente y vierte la mitad de la mezcla. Cocina por 1 minuto a fuego medio, hasta que cuaje ligeramente.
- Luego, por encima coloca 2 lonchas de jamón cocido, 4 de queso cheddar, otras 2 de jamón y otras 4 de queso. Cubre con el resto de la mezcla y cocina la tortilla durante 3-4 minutos a fuego lento.
- Para finalizar, coloca un plato sobre la sartén y gira la tortilla de papas rellena de jamón y queso y cocínala otros 4-5 minutos. Una vez lista, sirve caliente y acomp+añala con una rodaja de pan, con salsa de tomate o con tu ensalada favorita.