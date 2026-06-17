Cómo preparar Tortilla de papas rellena: la receta tradicional con 7 ingredientes y una cremosidad irresistible

Esta receta aporta proteínas, calcio, mitaminas, minerales y fibra. Para preparar la tortilla de papas rellena de jamón y queso cheddar se debe seguir el mismo procedimiento que para hacer una tortilla común, pero en dos capas, de forma que en el medio quede el relleno.

Puedes disfrutar esta tortilla de papas de manera tradicional, con una rodaja de pan tostado, o con tu ensalada favorita. Puede ser salsa de tomate, hojas verdes o una mayonesa casera.