6 recetas dulces para el mate: opciones fáciles y caseras para la merienda

Si buscas recetas para sorprender en la hora del mate, estas opciones son perfectas por su variedad y practicidad. Hay alternativas rápidas para preparar en pocos minutos y otras más elaboradas para disfrutar de la cocina, pero todas tienen en común una miga suave, un aroma irresistible y el sabor de la repostería tradicional.

Foto gentileza lanacion.com.ar

1. Recetas para el mate: buñuelos de banana

Ingredientes: