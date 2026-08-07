6 recetas dulces para el mate: opciones fáciles y caseras para la merienda

Las recetas dulces para el mate son una tradición infaltable en las meriendas argentinas. Desde los clásicos buñuelos de banana hasta una pastafrola de membrillo, un crumble de manzana, medialunas de manteca, tortitas negras o un bizcochuelo alto y esponjoso, todas estas preparaciones son ideales para compartir en familia o con amigos.
Si buscas recetas para sorprender en la hora del mate, estas opciones son perfectas por su variedad y practicidad. Hay alternativas rápidas para preparar en pocos minutos y otras más elaboradas para disfrutar de la cocina, pero todas tienen en común una miga suave, un aroma irresistible y el sabor de la repostería tradicional.
1. Recetas para el mate: buñuelos de banana
Ingredientes:
- 200 g de harina común
- 1 huevo
- 1 cdta. de polvo de hornear
- 100 g de azúcar
- 2 bananas
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- 250 cc. de leche
- Una pizca de sal
Si quieres darle más sabor a los buñuelos de banana, agrega ralladura de limón o de naranja a la masa. También puedes sumar chips de chocolate o frutos secos picados.
Procedimiento:
- Primero, bate el huevo con el azúcar, esencia de vainilla y sal. Si lo deseas, puedes agregar ralladura de limón o de naranja.
- A continuación, añade la leche, luego la harina tamizada de a poco y une bien los ingredientes hasta formar una masa homogénea. Pica la banana en rodajas finas y agrégalas a la preparación.
- Para terminar, toma porciones de masa con una cuchara y colócalas en una sartén con abundante aceite. Cuando los buñuelos de banana estén cocidos, retira del fuego, colócalos en una fuente con papel absorbente y espolvorea con azúcar.
2. Receta de la pastafrola tradicional para el mate
Ingredientes:
- 3 tazas de harina leudante
- 100 g de manteca
- 1 taza de azúcar
- 3 huevos
- Dulce de membrillo
- Opcional: ralladura de limón y esencia de vainilla
Procedimiento:
- Primero, precalienta el horno a 180 °C. Mientras tanto, coloca la harina leudante y la manteca en un bowl. Mezcla con las manos hasta integrar los ingredientes y que quede una textura arenosa. Procura tener las manos frías para no derretir la manteca.
- A continuación, incorpora el azúcar o edulcorante, según tu preferencia, y mezcla bien. También agrega los huevos y mezcla hasta formar una masa homogénea. Si decides añadir ralladura de limón y esencia de vainilla, este es el momento.
- Deja reposar la masa por unos minutos y luego dispón tres cuartas partes sobre una bandeja para horno previamente enmantecada y enharinada. Sobre ella, coloca el dulce de membrillo o el que elijas. Con la masa restante, corta tiras y forma un enrejado por encima del relleno.
- Por último, cocina la pastafrola de membrillo en el horno por alrededor de 30-35 minutos o hasta que la masa esté dorada.
3. Receta para hacer crumble de manzana
Ingredientes:
- 250 g de harina leudante
- 15 cdas. de azúcar
- 120 g de manteca
- 250 ml. de leche
- 2 huevos
- 3 manzanas
- Frutos secos o pasas de uva (opcional)
Procedimiento:
- Primero, en un bol, mezcla la manteca con la harina y el azúcar hasta que quede un granulado bien integrado.
- A continuación, separa la mitad de la preparación en una fuente enmantecada.
- Corta las manzanas en rodajas no muy finas y peladas. Distribúyelas por encima del granulado. Con el resto del granulado, cubre las frutas.
- Luego, mezcla los huevos con la leche y derrama suavemente sobre la torta de manzanas.
- Para terminar, incorpora los frutos secos (opcional) y espolvorea un poco de azúcar. Cocina la torta de manzanas en horno moderado durante 30 minutos o hasta ver la parte de arriba dorada.
4. Receta para hacer medialunas de manteca caseras
Ingredientes:
- 1/2 kg de harina 0000
- 225 cc. de leche
- 25 g de levadura
- 1 huevo
- 100 g de azúcar
- 15 g de miel
- 15 g de sal
- 200 g de manteca
- 25 g más de harina
Procedimiento:
- Para empezar, coloca la leche tibia en un recipiente y disuelve la levadura, revolviendo con una cuchara o tenedor hasta integrar por completo. Reserva.
- A continuación, vuelca la harina en un bol y forma una corona. Agrega sal alrededor y fuera del hueco. En el centro coloca el azúcar, el huevo y la leche con la levadura. Suma una cucharada de miel y bate con tenedor desde el centro hacia los bordes hasta formar una masa.
- Continúa amasando con las manos durante 5 minutos hasta que quede homogénea, pesada y algo dura. Por otra parte, coloca la manteca pomada en un bol y agrega 25 gramos de harina. Mezcla hasta integrar.
- Luego, estira la masa con un palo de amasar hasta que quede bien fina. En el medio, coloca el empaste de harina y manteca, doblando la masa para envolverlo totalmente, con forma de paquete. Deja reposar por media hora en la heladera, cubierta con papel film.
- Pasado ese tiempo, coloca la masa en la mesada, espolvorea con harina y vuelve a amasar sin desarmar el paquete. Vuelve a doblar y lleva a la heladera nuevamente. Repite el proceso 4 veces. Retírala y amasa hasta que quede un grosor de 5 milímetros.
- Corta porciones en forma de triángulo, arma las medialunas envolviendo las puntas y disponlas en una fuente para horno previamente enmantecada.
- Finalmente, deja levar en un ambiente cálido por 30 minutos, mientras que precalientas el horno a 200 °C. Pinta las medialunas de manteca caseras con huevo (también puede ser un almíbar casero) y lleva al horno por 30 minutos.
5. Receta para hacer tortitas negras para el mate
Ingredientes:
- 500 g de harina 000
- 280 ml de leche
- 15 g de levadura
- 70 g de azúcar
- 50 g de manteca
- 20 g de azúcar negro
- 1 pizca de sal
Procedimiento:
- Primero, en un bol, coloca la harina, el azúcar y la pizca de sal. Mezcla hasta que se integre y luego agrega la leche y la levadura, incorporando los ingredientes con las manos.
- A continuación, agrega la manteca a temperatura ambiente. Coloca en la mesada y amasa enérgicamente hasta que todo se integre.
- Luego, forma un bollo y déjalo reposar dentro de un bowl cubierto por aproximadamente 40 minutos. Pasado ese tiempo, estira la masa en la mesada hasta que tenga el espesor deseado.
- Finalmente, forma las tortitas negras con un cortante. Luego, colócalas en una placa para horno, pincélalas con huevo o manteca y añádeles una mezcla de azúcar negro y harina. Horneá por 15 minutos a 170ºC.
6. Receta para hacer bizcochuelo matero alto y esponjoso
Ingredientes:
- 3 tazas de harina leudante
- 4 huevos
- 3 cdas. de manteca o aceite
- 2 tazas de azúcar
- 1 taza de leche
- 1 cda. de polvo de hornear
- Ralladura de limón o de naranja (opcional)
- Ingrediente especial: jugo de naranja o limón
Procedimiento:
- Para empezar, en un bol, mezcla los huevos con el azúcar y la manteca (puede ser aceite). Bate por dos minutos hasta que espume. Esto es para que el bizcochuelo tenga una textura aireada. Las yemas tienen que adquirir una textura cremosa y blanquecina.
- A continuación, enciende el horno a temperatura media. Mientras tanto, incorpora de a poco la harina leudante tamizada y la leche a la mezcla anterior, y sigue batiendo por unos dos minutos. Es importante tamizar la harina para que el bizcocho tenga una textura suave, fina y delicada.
- Después, incorpora el polvo de hornear y la ralladura de limón o de naranja. Puede ser también una cucharadita de esencia de vainilla.
- Por último, en un molde redondo desmontable y de acero inoxidable, enmantecado, vierte la preparación del bizcochuelo y lleva al horno precalentado por 45 minutos.
En pocas palabras
- Recetas dulces: Seis opciones tradicionales para acompañar el mate, desde buñuelos de banana hasta bizcochuelo casero.
- Variedad y practicidad: Recetas rápidas y elaboradas con ingredientes accesibles para todos los gustos.
- Tradición argentina: Las preparaciones dulces son un clásico ideal para compartir en las meriendas.
Resumen generado por Thinkindot AI