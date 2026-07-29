Cuánto mate se puede tomar por día para que no haga mal a la salud

Es tanto el fanatismo por el mate que muchas personas admiten que no podrían vivir sin esta bebida y hasta son expertos en distintos tipos de yerba, pero la pregunta es: ¿hay un límite antes de que esta bebida caiga mal?

¿Cuánto mate puede tomar una persona sin que haga daño?. Foto: imagen generada por Gemini

Cuánto mate se puede tomar por día

Hay infusiones que en exceso pueden hacer mal, como es el café. Ahora, en el caso del mate ocurre todo lo contrario. Según los expertos, hay que tener en cuenta algunos detalles, como no tomarlos con agua muy caliente, pero a la hora de hablar de límites en cuanto a cantidad, este no existe; se puede tomar todo el que uno quiera, excepto en casos especiales.