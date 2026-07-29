Cuánto mate se puede tomar por día para que no haga mal a la salud

El mate es una de las infusiones favoritas de millones de personas, principalmente en Argentina, Uruguay y Paraguay. De hecho, funciona como excusa para todo, para estar solo, para reunirse con amigos o familiares e incluso se suele ver a personas caminando por la calle o yendo de compras con su termo y su mate.
Es tanto el fanatismo por el mate que muchas personas admiten que no podrían vivir sin esta bebida y hasta son expertos en distintos tipos de yerba, pero la pregunta es: ¿hay un límite antes de que esta bebida caiga mal?
Cuánto mate se puede tomar por día
Hay infusiones que en exceso pueden hacer mal, como es el café. Ahora, en el caso del mate ocurre todo lo contrario. Según los expertos, hay que tener en cuenta algunos detalles, como no tomarlos con agua muy caliente, pero a la hora de hablar de límites en cuanto a cantidad, este no existe; se puede tomar todo el que uno quiera, excepto en casos especiales.
Tomar mate, en aquellas personas que no tienen condicionantes por temas de salud, es realmente beneficioso, ya que esta bebida contiene algunas propiedades que hacen que no solamente sea una excusa de reuniones sociales, sino que es mucho más. Estas son algunas de las propiedades que posee:
- Es estimulante
- Tiene poderes antioxidantes
- Posee potasio, que le hace muy bien al corazón y magnesio, que ayuda a incorporar proteínas
- Combate el daño celular
- Estimula el sistema nervioso central, promueve la actividad mental y acrecienta los niveles de concentración y de energía
- Tiene efecto diurético
- Reduce los valores de colesterol malo
Quiénes deben reducir el consumo de mate
Al mismo tiempo, hay personas que, a pesar de los beneficios que trae el consumir mate, no deberían tomar esta bebida o reducirla al mínimo. Estas son principalmente las que padecen patologías gástricas o intestinales o sufren de hipertensión. Asimismo, si alguien tiene problemas para dormir, no debería tomar mate por la noche, ya que este contiene un poco de cafeína.
En pocas palabras
- Consumo de mate: No existe un límite diario de mate para personas sanas, pero se recomienda no tomarlo con agua muy caliente.
- Beneficios del mate: Es estimulante, antioxidante, aporta potasio y magnesio, combate el daño celular y mejora la concentración.
- Reducción de consumo: Personas con patologías gástricas, intestinales, hipertensión o problemas para dormir deben reducir su ingesta.