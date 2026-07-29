Una tricampeona mundial de pádel llega a Mendoza para compartir un día con personas con síndrome de Down

La gran protagonista será Baccigalupo, una de las máximas referentes del pádel argentino. Además de haber sido tricampeona mundial, fue entrenadora de figuras como Lionel Messi y Diego Maradona. Desde 2003 lidera la Fundación Baccigalupo, dedicada a generar oportunidades deportivas para personas con discapacidad intelectual y a fomentar su inclusión social.

La propuesta está dirigida a personas con síndrome de Down

La propuesta está dirigida a personas con síndrome de Down que deseen vivir una jornada especialmente diseñada para compartir actividades recreativas, aprender y disfrutar del pádel en un ambiente cuidado y participativo.

"El pádel no solo nos puede hacer crecer dentro de una cancha, sino también como personas y como comunidad. Unir deporte y solidaridad es una forma concreta de generar encuentros que dejan huella. Y si además podemos ayudar a que los más chicos crezcan con otra mirada sobre la inclusión, entonces la propuesta cobra todavía más valor", expresó Carolina Alonso, impulsora de la iniciativa.

La participación será gratuita, aunque con cupos limitados. Los interesados podrán inscribirse comunicándose al 261 75 54 991.

Con esta propuesta, Arena Pádel busca consolidarse como un espacio donde el deporte también sea una herramienta de integración, promoviendo valores como la empatía, el trabajo en equipo y la igualdad de oportunidades.