Una tricampeona mundial de pádel llega a Mendoza para compartir un día con personas con síndrome de Down

El deporte volverá a demostrar que puede ser mucho más que una competencia. La tricampeona mundial de pádel, Cecilia Baccigalupo llegará a Mendoza para participar de "Un granito de Arena Solidaria", una jornada gratuita e inclusiva destinada a personas con síndrome de Down que busca promover el encuentro, el juego y la integración.
Se realiza este sábado 1de agosto de 9.30 a 12 con inscripciones gratuitas y cupos limitados. Inscripciones: 261 75 54 991 (Academia Arena).
La actividad se desarrollará en Arena Pádel y es organizada en conjunto con ADOM, Fundación Baccigalupo, Fisio Fun, Carolina Alonso y la Academia Arena, con el objetivo de abrir las puertas del club a una experiencia donde el deporte funcione como una herramienta de inclusión y construcción comunitaria.
La gran protagonista será Baccigalupo, una de las máximas referentes del pádel argentino. Además de haber sido tricampeona mundial, fue entrenadora de figuras como Lionel Messi y Diego Maradona. Desde 2003 lidera la Fundación Baccigalupo, dedicada a generar oportunidades deportivas para personas con discapacidad intelectual y a fomentar su inclusión social.
La propuesta está dirigida a personas con síndrome de Down
La propuesta está dirigida a personas con síndrome de Down que deseen vivir una jornada especialmente diseñada para compartir actividades recreativas, aprender y disfrutar del pádel en un ambiente cuidado y participativo.
"El pádel no solo nos puede hacer crecer dentro de una cancha, sino también como personas y como comunidad. Unir deporte y solidaridad es una forma concreta de generar encuentros que dejan huella. Y si además podemos ayudar a que los más chicos crezcan con otra mirada sobre la inclusión, entonces la propuesta cobra todavía más valor", expresó Carolina Alonso, impulsora de la iniciativa.
La participación será gratuita, aunque con cupos limitados. Los interesados podrán inscribirse comunicándose al 261 75 54 991.
Con esta propuesta, Arena Pádel busca consolidarse como un espacio donde el deporte también sea una herramienta de integración, promoviendo valores como la empatía, el trabajo en equipo y la igualdad de oportunidades.
En pocas palabras
- Tricampeona mundial de pádel: Cecilia Baccigalupo visitará Mendoza para una jornada solidaria inclusiva.
- Evento: "Un granito de Arena Solidaria" se realizará el 1 de agosto, promoviendo el encuentro con personas con síndrome de Down.
- Inscripciones gratuitas: los interesados deben comunicarse al 261 75 54 991.