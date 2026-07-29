Certificado de Discapacidad: los 4 motivos por los cuales pueden rechazar tu pedido

La Junta Evaluadora requiere certificados médicos expedidos por profesionales especialistas que acrediten el diagnóstico, las secuelas y el tratamiento de la persona. Si los informes no son claros, no detallan el estado funcional actual del paciente o tienen una antigüedad mayor a la permitida (generalmente más de 6 meses), el trámite se detendrá o será rechazado.

La Junta Evaluadora requiere certificados médicos expedidos por profesionales especialistas que acrediten el diagnóstico, las secuelas y el tratamiento de la persona.

No cumplir con los criterios normativos de discapacidad

Tener una enfermedad, afección crónica o haber atravesado una cirugía no se traduce automáticamente en una discapacidad legal. El CUD se otorga cuando la condición de salud genera una secuela o limitación funcional permanente o prolongada que restringe la participación de la persona en la vida cotidiana. Si la patología está controlada o no genera un impacto funcional directo de acuerdo a los baremos oficiales, la solicitud no será aprobada.

Falta de estudios complementarios obligatorios

Dependiendo del tipo de discapacidad que tenga la persona (visual, auditiva, motora, intelectual, visceral o mental), los protocolos exigen estudios específicos como por ejemplo audiometrías, resonancias, evaluaciones neurocognitivas, etc. Presentar la solicitud sin adjuntar estos estudios de respaldo solo generará el rechazo de la presentación por falta de sustento técnico.

Presentación o perfil de la Junta no coincidente con el domicilio

El trámite debe realizarse ante la Junta Evaluadora que corresponde estrictamente al domicilio fijado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante. Presentar la documentación en un municipio o jurisdicción ajena a la correspondiente, o no contar con los datos del DNI actualizados, es motivo directo para dejar sin efecto el trámite.

¿Qué hacer si rechazan tu CUD?

En caso de recibir un rechazo del CUD, la persona tiene derecho a interponer lo que se conoce como un recurso de reconsideración o una apelación dentro de los plazos legales establecidos, presentando nueva documentación médica complementaria, o bien iniciar una nueva evaluación una vez que se hayan corregido las faltas señaladas por la Junta Evaluadora.