La inteligencia artificial obliga a que la educación priorice destrezas humanas

La educación y las profesiones humanas: baja exposición a la IA

Las profesiones vinculadas a la educación y las bibliotecas presentan un índice de capacidades humanas muy alto frente a la tecnología. La inteligencia artificial puede asistir en tareas repetitivas, pero no reemplaza la interacción social, el acompañamiento emocional ni el juicio pedagógico.

El informe recuerda que los cursos online basados en inteligencia artificial presentan tasas de abandono elevadas y un aprendizaje un 17% menor respecto a la enseñanza presencial. La educación en el aula sigue siendo un sistema estructurado que busca titulación, competencias acreditadas y desarrollo integral.

Las profesiones vinculadas a la educación y las bibliotecas presentan un índice de capacidades humanas muy alto frente a la tecnología.

Transformar los objetivos de aprendizaje

La inteligencia artificial es especialmente competente en tareas repetitivas, procesamiento del lenguaje y memoria. Por eso, el sistema educativo deberá redirigir su enfoque hacia destrezas exclusivamente humanas, como:

Resolución de problemas complejos.

Entrenar el pensamiento crítico.

Metacognición.

Habilidades sociales.

Toma de decisiones.

Creatividad.

La OCDE recomienda actualizar programas de educación inicial, formación profesional y educación para adultos para incorporar explícitamente estas competencias.

El sistema educativo deberá redirigir su enfoque hacia destrezas exclusivamente humanas, como: la resolución de problemas complejos.

Un déficit en resolución de problemas que preocupa

El 35% de los adultos en España se encuentra en los niveles más bajos de rendimiento en resolución adaptativa de problemas, superando la media de la OCDE (29%). Elevar estas capacidades es urgente para evitar que la inteligencia artificial deje atrás a trabajadores con menor formación.

Los grupos profesionales con mayor riesgo de automatización incluyen:

Empleados contables y administrativos.

Operadores industriales y de maquinaria.

Trabajadores de restauración y preparación de alimentos.

Vendedores comerciales.

Si la inteligencia artificial avanza un nivel más en capacidades cognitivas, razonamiento, uso del lenguaje, aplicación de conocimientos, el riesgo se extendería a profesiones de alta cualificación como informática, matemáticas, finanzas, ciencia, arquitectura e ingeniería.

La inteligencia artificial no reemplazará a los docentes, pero sí obligará a transformar la educación. El futuro del sistema educativo dependerá de fortalecer destrezas humanas que la tecnología aún no puede replicar: pensamiento crítico, resolución de problemas y habilidades sociales. Preparar a la población para este cambio será clave para un mercado laboral más resiliente.