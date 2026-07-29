Aunque la inteligencia artificial tiene baja capacidad de reemplazo en la educación, su avance obligará al sistema educativo a enfocarse cada vez más en destrezas humanas como el juicio crítico, la resolución de problemas y las habilidades sociales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que estas competencias serán clave para enfrentar un mercado laboral transformado.
La inteligencia artificial obliga a que la educación priorice destrezas humanas
La inteligencia artificial transformará la educación y exigirá priorizar destrezas humanas como resolución de problemas, juicio crítico y habilidades sociales
La IA presiona al sistema educativo para redefinir prioridades
Según un informe de Funcas basado en estudios de la OCDE, la inteligencia artificial transformará profundamente el mercado laboral, afectando especialmente a sectores como administración, producción, hostelería y ventas. En estos ámbitos se concentra gran parte de la población con menor formación, lo que aumenta su vulnerabilidad ante la automatización, , informó EFE.
En España, uno de cada tres adultos carece de competencias básicas en lectura y matemáticas, situándose por debajo del promedio de la OCDE. Sin embargo, una formación moderada y vinculada al puesto de trabajo podría elevar rápidamente estas capacidades antes de que la IA modifique por completo sus ocupaciones.
La educación y las profesiones humanas: baja exposición a la IA
Las profesiones vinculadas a la educación y las bibliotecas presentan un índice de capacidades humanas muy alto frente a la tecnología. La inteligencia artificial puede asistir en tareas repetitivas, pero no reemplaza la interacción social, el acompañamiento emocional ni el juicio pedagógico.
El informe recuerda que los cursos online basados en inteligencia artificial presentan tasas de abandono elevadas y un aprendizaje un 17% menor respecto a la enseñanza presencial. La educación en el aula sigue siendo un sistema estructurado que busca titulación, competencias acreditadas y desarrollo integral.
Transformar los objetivos de aprendizaje
La inteligencia artificial es especialmente competente en tareas repetitivas, procesamiento del lenguaje y memoria. Por eso, el sistema educativo deberá redirigir su enfoque hacia destrezas exclusivamente humanas, como:
- Resolución de problemas complejos.
- Entrenar el pensamiento crítico.
- Metacognición.
- Habilidades sociales.
- Toma de decisiones.
- Creatividad.
La OCDE recomienda actualizar programas de educación inicial, formación profesional y educación para adultos para incorporar explícitamente estas competencias.
Un déficit en resolución de problemas que preocupa
El 35% de los adultos en España se encuentra en los niveles más bajos de rendimiento en resolución adaptativa de problemas, superando la media de la OCDE (29%). Elevar estas capacidades es urgente para evitar que la inteligencia artificial deje atrás a trabajadores con menor formación.
Los grupos profesionales con mayor riesgo de automatización incluyen:
- Empleados contables y administrativos.
- Operadores industriales y de maquinaria.
- Trabajadores de restauración y preparación de alimentos.
- Vendedores comerciales.
Si la inteligencia artificial avanza un nivel más en capacidades cognitivas, razonamiento, uso del lenguaje, aplicación de conocimientos, el riesgo se extendería a profesiones de alta cualificación como informática, matemáticas, finanzas, ciencia, arquitectura e ingeniería.
La inteligencia artificial no reemplazará a los docentes, pero sí obligará a transformar la educación. El futuro del sistema educativo dependerá de fortalecer destrezas humanas que la tecnología aún no puede replicar: pensamiento crítico, resolución de problemas y habilidades sociales. Preparar a la población para este cambio será clave para un mercado laboral más resiliente.
En pocas palabras
- IA y Educación: la inteligencia artificial impulsará un giro educativo hacia destrezas humanas esenciales.
- Competencias Clave: el sistema educativo priorizará el pensamiento crítico, la resolución de problemas y habilidades sociales.
- Adaptación Laboral: la OCDE advierte que estas competencias son cruciales ante un mercado laboral en transformación.