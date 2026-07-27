Nuevo nivel de problema psicológico desbloqueado: cómo afrontar el miedo a ser reemplazado por una IA según una experta

El temor a ser reemplazado por la IA, un factor cada vez más común

Algunas personas se enfrentan al miedo e incertidumbre laboral por un nuevo compañero de trabajo: la inteligencia artificial.

“Hay un tipo particular de agotamiento psicológico que se ha afianzado en los últimos dos años”, comenzó la psicóloga. Todos los días veo qué tan rápido está avanzando la IA, y no puedo evitar sentir ansiedad. Me esfuerzo mucho, aunque en el fondo sé que solo es cuestión de tiempo para que la IA me quite el lugar. No quiero quedarme sentado y no hacer nada, pero al mismo tiempo me siento totalmente impotente. Estas son algunas de las temáticas más llevadas al consultorio de Belén.

La tecnología avanzó tan rápido y, en algunos casos, de manera tan destructiva que incluso es probable llegar a entender lo que debieron haber sentido los trabajadores industriales durante la Revolución Industrial: el miedo, la frustración y la rabia de que los reemplacen las máquinas. Si bien así es como avanza la historia del mundo, es imposible no dudar de la validez personal frente a una inteligencia que promete hacer lo mismo e incluso mejor.

Muchas son las personas que se sienten cansadas incluso cuando su trabajo y esfuerzo son los mismos. Duermen, se quitan de encima sus compromisos y aun así al día siguiente el sentimiento sigue intacto: una leve sensación de inquietud. “La gente tiene una sensación de que algo importante se le escapa. De que su trabajo, carrera o rumbo ya no es tan sólido como antes”, menciona Belén.

Sin embargo, para la licenciada el miedo es totalmente válido porque la inteligencia artificial no viene a automatizar solo tareas mecánicas, sino procesos cognitivos que antes creíamos exclusivos.

Muchas personas se sienten amenazadas por el avance de la IA, otras, en cambio, se adaptan y enfrentan el desafío.

“El trabajo en nuestra cultura occidental no es solo sustento; es identidad. Cuando te preguntan «¿Quién sos?», solés responder: «Soy psicóloga, soy contador». Si la máquina lo hace, la pregunta que quema la cabeza es: «¿Entonces yo quién soy, si ya no soy eso que era?», reflexionó la licenciada en psicología.

Pero desde el punto de vista de Alan Daitch, un experto en inteligencia artificial, si bien la tecnología está transformando el mercado laboral, todavía es imposible saber si va a crear más trabajo o los va a reemplazar por completo.

Él asegura que si bien el panorama se plantea un poco más catastrófico que la Revolución Industrial, lo mejor es amigarse con esta herramienta y saberla usar para sacarle un valor extra a la tarea que antes hacías a mano. Afirma que aunque puede mejorar muchos trabajos, hay un rasgo personal que tenemos todos y que la inteligencia artificial no tiene.

Entonces: ¿qué es lo que nos hace únicos frente al avasallamiento tecnológico?

Aunque la IA vino a quedarse y cambiar muchas estructuras, los humanos siguen siendo únicos por su creatividad.

Por un lado, para la psicóloga lo que nos diferencia y nos hace verdaderamente humanos es la cognición social y la flexibilidad emocional. “Una IA puede procesar millones de datos y redactar un informe perfecto, pero no tiene insight (capacidad de autoobservación), no tiene empatía encarnada, no sabe registrar el clima emocional de una habitación ni tiene la capacidad corporal de conmover a otro”, dijo.

El arte, el teatro y la psicoterapia clínica son el ejemplo vivo: curamos y conectamos a través de la presencia y la imperfección humana. La IA optimiza; los humanos creamos sentido.

Por último, el especialista en inteligencia artificial afirma que, aunque no lo creamos, nosotros, como personas, tenemos algo que la IA puede intentar asemejarse a, pero que indudablemente no tiene: la creatividad humana. Pues esta no está diseñada para ser creativa, sino para ser exacta y ese detalle puede diferenciarnos en cualquier ámbito.