Las 3 plantas que son perfectas para sembrar en agosto y embellecer tu jardín

Jazmín

Las flores blancas del jazmín, sin importar la variedad, se caracterizan por su color y por poseer un perfume que hace que cualquier ambiente huela bien. Son plantas perfectas para la primavera y el verano y conviene plantarlas en agosto para llegar con todas sus fuerzas a los meses de más temperatura.

Hay que tener en cuenta, a la hora de cuidarla, que es conveniente colocar el jazmín cerca de las paredes y en un lugar donde reciba luz solar. Como crece hacia arriba, ten en cuenta que deberás colocarle un soporte que la ayude a subir.

Caléndula

La caléndula se caracteriza por darle color a cualquier jardín gracias a sus flores naranjas y amarillas. Si bien, agosto es un mes ideal para sembrarlas, estas plantas se adaptan a cualquier ambiente y condición, aunque prefieren los días templados.

A la hora de sembrarlas, colócalas en lugares donde haya abundante luz solar y recuerda retirar las flores marchitas para que crezcan nuevas. No requieren mucha agua, pero sí que se las rieguen.

Lavanda

Finalmente, está la lavanda. Esta planta de flores violetas o moradas, se caracteriza por su alta resistencia a climas fríos y cálidos. Presenta un aroma que delata su presencia y necesita sol de manera permanente.

Es una planta que requiere de riegos moderados, ya que demasiada agua le hace daño. Además, suele atraer abejas y mariposas, por lo que ayuda mucho a mostrar un jardín hermoso y lleno de naturaleza.

Qué tener en cuenta a la hora de cuidar estas plantas

Estas plantas tienen en común que no requieren de mucho tiempo de cuidado, pero sí de algunos factores que las ayudan a crecer, entre ellas: