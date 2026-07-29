Las 3 plantas que son perfectas para sembrar en agosto y embellecer tu jardín

Faltan poco más de 50 días para la primavera, tiempo suficiente para que algunas plantas tomen fuerza en los jardines y florezcan. Si eres de las personas que aman las plantas con flores, toma nota, porque vas a tener que ir a buscar estos ejemplares para los meses de más calor: jazmín, caléndula y lavanda.
Tres plantas con flores para sembrar en agosto
Son muchas las plantas con flores que se pueden sembrar en agosto para que florezcan en los meses venideros, pero entre los ejemplares que más bellos se ven en un jardín, se encuentran estos:
Jazmín
Las flores blancas del jazmín, sin importar la variedad, se caracterizan por su color y por poseer un perfume que hace que cualquier ambiente huela bien. Son plantas perfectas para la primavera y el verano y conviene plantarlas en agosto para llegar con todas sus fuerzas a los meses de más temperatura.
Hay que tener en cuenta, a la hora de cuidarla, que es conveniente colocar el jazmín cerca de las paredes y en un lugar donde reciba luz solar. Como crece hacia arriba, ten en cuenta que deberás colocarle un soporte que la ayude a subir.
Caléndula
La caléndula se caracteriza por darle color a cualquier jardín gracias a sus flores naranjas y amarillas. Si bien, agosto es un mes ideal para sembrarlas, estas plantas se adaptan a cualquier ambiente y condición, aunque prefieren los días templados.
A la hora de sembrarlas, colócalas en lugares donde haya abundante luz solar y recuerda retirar las flores marchitas para que crezcan nuevas. No requieren mucha agua, pero sí que se las rieguen.
Lavanda
Finalmente, está la lavanda. Esta planta de flores violetas o moradas, se caracteriza por su alta resistencia a climas fríos y cálidos. Presenta un aroma que delata su presencia y necesita sol de manera permanente.
Es una planta que requiere de riegos moderados, ya que demasiada agua le hace daño. Además, suele atraer abejas y mariposas, por lo que ayuda mucho a mostrar un jardín hermoso y lleno de naturaleza.
Qué tener en cuenta a la hora de cuidar estas plantas
Estas plantas tienen en común que no requieren de mucho tiempo de cuidado, pero sí de algunos factores que las ayudan a crecer, entre ellas:
- Riego moderado
- Luz solar directa
- Riego diario en días de mucha temperatura
En pocas palabras
- Agosto ideal: Mes perfecto para sembrar plantas con flores y embellecer el jardín.
- Plantas destacadas: Jazmín, caléndula y lavanda son ideales para plantar ahora y lucir en primavera.
- Cuidados básicos: Estas plantas requieren riego moderado y luz solar directa para su óptimo crecimiento.