Cómo y cada cuánto hay que limpiar la bombilla del mate para que no junte mugre

Muchos utensilios, elementos de vajilla o cubiertos de uso diario se tienen que limpiar con detalle y frecuencia para que no acumulen mugre en el interior. La bombilla del mate es el ejemplo más claro de este problema y uno de los utensilios de acero que más tiende a taparse, ensuciarse y retener suciedad.
Con el uso diario y la falta de limpieza, la bombilla del mate se va tapando con yerba, restos de azúcar, sarro del agua y óxido, en el peor de los casos. No limpiar la bombilla puede generar varios problemas.
La yerba estancada tapa la bombilla, genera malos olores, arruina el sabor del mate, favorece el desarrollo de bacterias y hongos por la presencia de humedad en el interior y, en el peor de los casos, se puede llenar de óxido y sarro que a la larga son malos para la salud.
Paso a paso: cómo limpiar las bombillas del mate cuando se llenan de mugre
Para limpiar las bombillas del mate no se necesita de mucho, solo de un poco de agua, bicarbonato y un cepillo para bombillas que se consigue en cualquier bazar y es bastante económico. Este truco es ideal para bombillas de acero inoxidable, alpaca o plata. Las bombillas de mate de madera o chapa con pintura nunca se tienen que limpiar así.
- Prepara una olla amplia con agua de la canilla y coloca todas las bombillas de mate que tengas; si vas a realizar el truco, conviene hacerlo de una vez con todas las bombillas.
- Coloca las bombillas en la olla y lleva el agua a punto de ebullición. Una vez que hierva, coloca tres cucharadas de bicarbonato de sodio y deja las bombillas en esa mezcla, con el fuego encendido, por lo menos 20 minutos, revisando que no se evapore el agua completamente.
- Retira las bombillas del agua y refriega con el cepillo por dentro para retirar la mugre pegada. Vas a ver cómo el agua pasa de ser transparente a marrón por la mugre que sale de la bombilla; hasta pueden salir pedazos de yerba.
Cómo evitar que la bombilla del mate se tape y ensucie
Para que la bombilla del mate no se tape tan seguido y no junte tanta mugre, lo ideal es retirar el polvillo en cada cebada y limpiarla semanalmente.
También se pueden comprar filtros para bombillas que se colocan en la parte principal, se ajustan y evitan que pasen por los orificios trozos de yerba o suciedad.
En pocas palabras
- Limpieza esencial: Descubre cómo mantener la bombilla de tu mate libre de mugre y obstrucciones sin usar productos costosos.
- Problemas de higiene: La falta de limpieza puede causar malos olores, alterar el sabor y favorecer el desarrollo de bacterias y hongos.
- Método casero: Utiliza bicarbonato de sodio y agua hirviendo, seguido de un cepillado, para desincrustar la suciedad acumulada en la bombilla.