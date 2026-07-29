Cómo y cada cuánto hay que limpiar la bombilla del mate para que no junte mugre

Paso a paso: cómo limpiar las bombillas del mate cuando se llenan de mugre

Para limpiar las bombillas del mate no se necesita de mucho, solo de un poco de agua, bicarbonato y un cepillo para bombillas que se consigue en cualquier bazar y es bastante económico. Este truco es ideal para bombillas de acero inoxidable, alpaca o plata. Las bombillas de mate de madera o chapa con pintura nunca se tienen que limpiar así.

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Prepara una olla amplia con agua de la canilla y coloca todas las bombillas de mate que tengas; si vas a realizar el truco, conviene hacerlo de una vez con todas las bombillas. Coloca las bombillas en la olla y lleva el agua a punto de ebullición. Una vez que hierva, coloca tres cucharadas de bicarbonato de sodio y deja las bombillas en esa mezcla, con el fuego encendido, por lo menos 20 minutos, revisando que no se evapore el agua completamente. Retira las bombillas del agua y refriega con el cepillo por dentro para retirar la mugre pegada. Vas a ver cómo el agua pasa de ser transparente a marrón por la mugre que sale de la bombilla; hasta pueden salir pedazos de yerba.

Cómo evitar que la bombilla del mate se tape y ensucie

Para que la bombilla del mate no se tape tan seguido y no junte tanta mugre, lo ideal es retirar el polvillo en cada cebada y limpiarla semanalmente.

Los filtros son económicos y duran bastante tiempo.

También se pueden comprar filtros para bombillas que se colocan en la parte principal, se ajustan y evitan que pasen por los orificios trozos de yerba o suciedad.