La aparición de cucarachas en el hogar se transforma, rápidamente, en una de las plagas más molestas y difíciles de combatir. Frente a esto, las góndolas ofrecen mil productos químicos, pero el bolsillo y el cuidado del medio ambiente obligan a buscar alternativas.
No tires la lata de atún usada: el secreto para eliminar a las cucarachas de tu casa
Con una lata de atún usada, puedes decirle adiós a la entrada de cucarachas en tu casa. Descubre la forma de armar la trampa ideal
Lo que pocos saben es que la solución definitiva puede estar guardada en la alacena y que basta con reutilizar una simple lata de atún usada para terminar con el problema.
Cómo eliminar a las cucarachas de casa usando una lata de atún
El truco de la lata de atún es un remedio casero que gana terreno por su efectividad y su bajísimo costo. No hace falta comprar insecticidas costosos ni venenos químicos, ya que esa lata que acabás de usar para el almuerzo puede servir a la perfección.
Las cucarachas se mueven guiadas por el olfato y se sienten irresistiblemente atraídas por los aceites, proteínas y aromas intensos. El olor a pescado residual de las latas de conserva actúa como el imán perfecto para atraer a estas plagas.
Una vez que se acercan al recipiente, las cucarachas caen en la trampa de la cual ya no pueden salir. Para armar la trampa, no necesitás lavar el recipiente.
Una vez que tengas el material, el paso a paso es el siguiente:
- Dejá la lata de atún sin lavar: el residuo y el aceite vegetal que quedan en el fondo servirán de cebo y de trampa pegajosa. Si la lata quedó muy limpia, agregale apenas un chorrito de aceite de cocina.
- Untá la parte interna del borde: si querés mayor efectividad, podés colocar un poco de vaselina o un chorro extra de aceite en el borde superior interno. Esto hará que las paredes queden resbaladizas.
- Ubicación nocturna: dejá las latas por la noche en los lugares estratégicos donde suelen aparecer estas plagas, como abajo de la bacha de la cocina, detrás de la heladera o cerca del tacho de basura.
Al intentar alcanzar el alimento, los insectos resbalarán hacia el fondo y la viscosidad del aceite inmovilizará sus patas y cuerpos, bloqueando su respiración. Es un método limpio, seguro para las mascotas y que te permitirá ver resultados en muy poco tiempo, devolviéndole la tranquilidad a tu hogar sin venenos de por medio.
En pocas palabras
- Lata de atún: el recipiente usado de atún es un método casero efectivo y económico para eliminar cucarachas en el hogar.
- Atractivo olfativo: el residuo de pescado y aceites atrae a las cucarachas, que caen y quedan atrapadas en la lata.
- Efectividad comprobada: este método casero es seguro, no usa químicos y permite ver resultados rápidamente.