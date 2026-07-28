No tires la lata de atún usada: el secreto para eliminar a las cucarachas de tu casa

Las cucarachas se mueven guiadas por el olfato y se sienten irresistiblemente atraídas por los aceites, proteínas y aromas intensos. El olor a pescado residual de las latas de conserva actúa como el imán perfecto para atraer a estas plagas.

Una vez que se acercan al recipiente, las cucarachas caen en la trampa de la cual ya no pueden salir. Para armar la trampa, no necesitás lavar el recipiente.

Aceite vegetal: el otro ingrediente de esta trampa.

Una vez que tengas el material, el paso a paso es el siguiente:

Dejá la lata de atún sin lavar: el residuo y el aceite vegetal que quedan en el fondo servirán de cebo y de trampa pegajosa. Si la lata quedó muy limpia, agregale apenas un chorrito de aceite de cocina.

el residuo y el aceite vegetal que quedan en el fondo servirán de cebo y de trampa pegajosa. Si la lata quedó muy limpia, agregale apenas un chorrito de aceite de cocina. Untá la parte interna del borde: si querés mayor efectividad, podés colocar un poco de vaselina o un chorro extra de aceite en el borde superior interno. Esto hará que las paredes queden resbaladizas.

si querés mayor efectividad, podés colocar un poco de vaselina o un chorro extra de aceite en el borde superior interno. Esto hará que las paredes queden resbaladizas. Ubicación nocturna: dejá las latas por la noche en los lugares estratégicos donde suelen aparecer estas plagas, como abajo de la bacha de la cocina, detrás de la heladera o cerca del tacho de basura.

Al intentar alcanzar el alimento, los insectos resbalarán hacia el fondo y la viscosidad del aceite inmovilizará sus patas y cuerpos, bloqueando su respiración. Es un método limpio, seguro para las mascotas y que te permitirá ver resultados en muy poco tiempo, devolviéndole la tranquilidad a tu hogar sin venenos de por medio.