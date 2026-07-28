Demostró que era posible la construcción de una casa propia en cuatro meses y con menos de 5.000 dólares

La estructura principal de la vivienda se realizó con ramas de roble caídas y madera recuperada de los bosques cercanos, evitando la tala de árboles. Para el techo, diseñó una estructura recíproca formada por troncos entrelazados que se sostienen entre sí. Luego la cubrió con una lona impermeable, una capa de paja y tierra, creando un techo verde que mejora el aislamiento y se integra al entorno.

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Las paredes fueron levantadas con fardos de paja, un material económico que ofrece un excelente rendimiento térmico, superior al de muchos sistemas tradicionales de construcción. Para protegerlas de la humedad y las inclemencias del tiempo, las revistió con yeso de cal, un material transpirable que evita la condensación y permite que la vivienda conserve un ambiente saludable.

El resto de la casa fue equipado con materiales recuperados de demoliciones y residuos urbanos, como ventanas, pisos de madera, tuberías y cables reutilizados. Además, el agua provenía de un manantial cercano y la electricidad era suministrada por un panel solar, lo que permitió crear una vivienda completamente funcional, autosuficiente y de bajo impacto ambiental con un presupuesto mínimo.