Demostró que era posible la construcción de una casa propia en cuatro meses y con menos de 5.000 dólares

Fotógrafo y ecologista británico, Dale alcanzó notoriedad tras construir una vivienda ecológica de estilo "Hobbit" en Gales por apenas 3.000 libras (unos US$4.700). Cansado del elevado costo de las hipotecas, levantó la casa en solo cuatro meses con la ayuda de su suegro y varios amigos, utilizando principalmente materiales naturales y reciclados.
La casa ecológica que un británico construyó por US$4.700 y se convirtió en un símbolo mundial de la arquitectura sostenible
La construcción comenzó con la excavación parcial de una ladera para integrar la vivienda al paisaje y aprovechar la temperatura estable del subsuelo como aislamiento térmico natural. Las piedras extraídas durante ese proceso, junto con otras recolectadas en los alrededores, fueron utilizadas para construir los cimientos y los muros de contención, empleando barro como material de unión.
La estructura principal de la vivienda se realizó con ramas de roble caídas y madera recuperada de los bosques cercanos, evitando la tala de árboles. Para el techo, diseñó una estructura recíproca formada por troncos entrelazados que se sostienen entre sí. Luego la cubrió con una lona impermeable, una capa de paja y tierra, creando un techo verde que mejora el aislamiento y se integra al entorno.
La casa Hobbit que nació de una idea imposible: vivir bien sin pagar una hipoteca de por vida
Las paredes fueron levantadas con fardos de paja, un material económico que ofrece un excelente rendimiento térmico, superior al de muchos sistemas tradicionales de construcción. Para protegerlas de la humedad y las inclemencias del tiempo, las revistió con yeso de cal, un material transpirable que evita la condensación y permite que la vivienda conserve un ambiente saludable.
El resto de la casa fue equipado con materiales recuperados de demoliciones y residuos urbanos, como ventanas, pisos de madera, tuberías y cables reutilizados. Además, el agua provenía de un manantial cercano y la electricidad era suministrada por un panel solar, lo que permitió crear una vivienda completamente funcional, autosuficiente y de bajo impacto ambiental con un presupuesto mínimo.
En pocas palabras
- Construcción ecológica: Simon Dale edificó una casa autosuficiente con materiales recuperados y recursos naturales.
- Bajo costo y tiempo: La vivienda se completó en cuatro meses con menos de 5000 dólares.
- Materiales sostenibles: Se usaron piedras, barro, ramas de roble, madera reciclada y fardos de paja.