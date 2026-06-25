Fainá igual al de pizzería: la receta del pan de garbanzos con 5 ingredientes, sin gluten y en 20 minutos

Actualmente, la fainá es un emblema de muchas pizzerías de Buenos Aires.Lo cierto es que es una preparación sin gluten que tiene una textura crujiente por fuera y suave por dentro. Por eso, también es el pan perfecto para una picada saludable y para todos.

Para las tardes de invierno, la fainá es el pan ideal para acompañar el mate o cualquier infusión, como así también sopas o guarniciones como guacamole, por ejemplo.