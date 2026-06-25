Fainá igual al de pizzería: la receta del pan de garbanzos con 5 ingredientes, sin gluten y en 20 minutos

La fainá es una de las recetas adoptadas por los argentinos de la mano de los inmigrantes italianos. Se trata de un pan fino y sabroso hecho con harina de garbanzos y aceite de oliva que es el mejor acompañamiento para la pizza.
Actualmente, la fainá es un emblema de muchas pizzerías de Buenos Aires.Lo cierto es que es una preparación sin gluten que tiene una textura crujiente por fuera y suave por dentro. Por eso, también es el pan perfecto para una picada saludable y para todos.
Para las tardes de invierno, la fainá es el pan ideal para acompañar el mate o cualquier infusión, como así también sopas o guarniciones como guacamole, por ejemplo.
Receta para hacer fainá, el pan de garbanzo
Ingredientes:
- 250 g de harina de garbanzos
- 750 ml de agua
- 4 cdas. de aceite de oliva
- 1 cdta. de sal
- Pimienta negra
Ingredientes opcionales:
- Queso rallado
- Cebolla caramelizada
- Especias: pimentón dulce, orégano, perejil, ajo deshidratado, etc.
Cómo hacer la receta de fainá, el pan de garbanzos paso a paso
- Primero, en un bol grande, coloca la harina de garbanzos y la sal. Si no tienes esta harina, puedes hacerla procesando granos crudos de garbanzos en el vaso de la licuadora o procesadora.
- A continuación, agrega el agua y mezcla constantemente con un batidor de mano. Debe quedar una mezcla líquida.
- Agrega dos cucharadas de aceite de oliva y continúa batiendo hasta integrar todos los ingredientes. Deja reposar la masa por 30 minutos a temperatura ambiente.
- Mientras tanto, precalienta el horno a 220°C y engrasa una bandeja con las dos cucharadas de aceite de oliva restantes.
- Para terminar, vierte la preparación del fainá en la bandeja y hornea durante 20 minutos o hasta que quede dorado y crujiente en los bordes. Una vez listo, deja enfriar, corta en porciones y sirve caliente.