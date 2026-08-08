Receta de galletas pepas caseras

Entre las recetas de galletas pepas, esta versión de membrillo es una de las más populares porque requiere pocos ingredientes y está lista en muy poco tiempo. Su textura suave por dentro y apenas crocante por fuera las convierte en una opción irresistible para disfrutar en cualquier momento del día.

Si buscas recetas dulces, económicas y rendidoras, las galletas pepas de membrillo son una excelente alternativa. Además de ser muy fáciles de hacer, son perfectas para compartir en familia y disfrutar de un clásico de la pastelería casera.