Receta de galletas pepas caseras

Las pepas de membrillo son una de las recetas más tradicionales y elegidas para acompañar el mate o el café durante los días de invierno. Con una masa tierna y un delicioso relleno, estas clásicas galletas caseras se destacan por su sabor, su aroma y su fácil preparación.
Entre las recetas de galletas pepas, esta versión de membrillo es una de las más populares porque requiere pocos ingredientes y está lista en muy poco tiempo. Su textura suave por dentro y apenas crocante por fuera las convierte en una opción irresistible para disfrutar en cualquier momento del día.
Si buscas recetas dulces, económicas y rendidoras, las galletas pepas de membrillo son una excelente alternativa. Además de ser muy fáciles de hacer, son perfectas para compartir en familia y disfrutar de un clásico de la pastelería casera.
Receta de las galletas pepas de membrillo
Ingredientes:
- 250 g de harina leudante
- 100 g de manteca
- 100 g de azúcar
- 1 huevo
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- Dulce de membrillo, c/n
Estas galletas se elaboran con la misma masa de la pastafrola, obteniendo así una textura suave, esponjosa y crujiente al mismo tiempo.
Cómo preparar la receta de galletas pepas de membrillo
- Primero, precalienta el horno a 180 °C. Mientras tanto, en un bol, bate la manteca con el azúcar hasta obtener una crema espesa.
- A continuación, agrega el huevo y la esencia de vainilla y bate nuevamente hasta integrar.
- Suma la harina leudante y mezcla hasta formar una masa homogénea. Divídela en bolitas y márcalas en el centro con la yema del dedo.
- Coloca las galletas pepas a una bandeja para horno enmantecada o con papel manteca y lleva al horno por 4 minutos.
- Pasado ese tiempo, retíralas y agrega el dulce de membrillo en el centro. Cocina las galletas pepas durante 6 minutos más y listo.
Ya tienes la receta práctica y fácil de las galletas pepas de membrillo, un clásico irresistible de la abuela que no tiene comparación con las versiones industralizadas. ¡Van perfectas con el café, el mate o el té!
En pocas palabras
- Galletas pepas: Eligen este clásico casero, fácil de preparar, con masa tierna y relleno de membrillo.
- Ingredientes sencillos: Se prepara con harina leudante, manteca, azúcar, huevo, vainilla y dulce de membrillo.
- Preparación rápida: La masa se hornea brevemente, se rellena con membrillo y se hornea unos minutos más.