Budín de naranja en la licuadora: la receta sabrosa, húmeda y esponjosa con 6 ingredientes

Además de ser una opción económica, el budín de naranja en la licuadora ayuda a reforzar el sistema inmunológico, especialmente durante la época invernal, por su aporte de vitamina C, potasio, folato y antioxidantes.

Esta es una receta simple para hacer en casa: lo único que debes hacer es procesar todos los ingredientes en la licuadora hasta obtener una pasta homogénea que luego se lleva al horno en una budinera.