Budín de naranja en la licuadora: la receta sabrosa, húmeda y esponjosa con 6 ingredientes

El budín de naranja en la licuadora es una de las recetas más sabrosas, húmedas y esponjosas para disfrutar con el mate de la merienda. Este bizcocho, además, aporta todas las vitaminas, fibra y minerales de la fruta, ya que se procesa entera junto a todos los demás ingredientes.
Además de ser una opción económica, el budín de naranja en la licuadora ayuda a reforzar el sistema inmunológico, especialmente durante la época invernal, por su aporte de vitamina C, potasio, folato y antioxidantes.
Esta es una receta simple para hacer en casa: lo único que debes hacer es procesar todos los ingredientes en la licuadora hasta obtener una pasta homogénea que luego se lleva al horno en una budinera.
Receta para hacer el budín de naranja en la licuadora
Ingredientes:
- 6 naranjas
- 200 g de aceite
- 400 g de azúcar
- 2 huevos
- 500 g de harina 0000
- 30 g de polvo para hornear
Cómo hacer un budín de naranja: la receta en la licuadora, paso a paso
- Primero, en la licuadora, procesa el jugo de 3 naranjas, aceite, azúcar, huevos y el resto de las naranjas sin semillas.
- A continuación, agrega la harina y el polvo de hornear tamizados. Anádelos de forma envolvente.
- Finalmente, lleva tu budín de naranja a un molde engrasado y cocina en el horno precalentado a 180ºC durante 40 minutos, aproximadamente.
Glaseado de naranja para cubrir el budín
Ingredientes:
- 150 g de azúcar impalpable
- 30 g de jugo de naranja
- Ralladura de 1 naranja (opcional)
Procedimiento:
- Mezcla el azúcar impalpable con el jugo de naranja hasta que quede una consistencia homogénea.
- Opcional: si quieres, puedes sumar ralladura de una naranja.
- Agrega el glaseado a tu budín de naranja caliente para que el bizcocho se humedezca.
Listo, ya tienes la receta para hacer un exquisito budín de naranja en la licuadora. Además, te dejamos el paso a paso para hacer un glaseado exquisito y aromático que combina a la perfección.