La familia mendocina del pequeño de 12 años asesinado llegó a Chile para despedirlo

Alejandro Águila, el pequeño de 12 años asesinado en Chile.

"Quiero poder traer a mi familia desde Mendoza", expresó entre lágrimas.

Finalmente, medios chilenos confirmaron que los allegados lograron cruzar la cordillera y ya acompañan el velorio que se desarrolló este jueves en la comuna de Puente Alto.

Durante toda la jornada vecinos, amigos y conocidos se acercaron para acompañar a los padres de Alejandro y dejar mensajes de apoyo.

Cómo será el último adiós a Alejandro Águila

El funeral está previsto para este viernes desde las 13.30. Antes del sepelio, el cortejo recorrerá algunos de los lugares que marcaron la vida del niño.

Entre ellos estarán la vivienda familiar y el colegio al que asistía, donde compañeros, docentes y vecinos podrán despedirlo por última vez. Luego, sus restos serán trasladados al cementerio donde recibirán sepultura.

Un chico apasionado por el fútbol

Familiares y amigos describieron a Alejandro como un niño alegre, inquieto y fanático del fútbol. Era simpatizante de Colo Colo, aunque también seguía con entusiasmo a la Selección argentina, una pasión que compartía con su padre mendocino.

Durante el velorio pudieron verse camisetas, banderas, fotografías y mensajes en homenaje al menor, mientras familiares y vecinos reiteraron el pedido de justicia.

Cómo ocurrió la tragedia

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes sobre la colectora de la Ruta 5 Sur, en la comuna de San Bernardo.

Alejandro viajaba junto a su padre y una tía cuando fueron interceptados por un grupo de delincuentes que concretó una encerrona para robar el vehículo.

Mientras los adultos descendían del automóvil bajo amenazas con armas blancas, el niño quedó sujeto por el cinturón de seguridad. Los delincuentes escaparon con el vehículo y el menor fue arrastrado durante varios kilómetros.

Uno de los detenidos por el robo y asesinato del pequeño de 12 años.

Según la reconstrucción realizada por las autoridades chilenas, los asaltantes abandonaron posteriormente el auto, pero las lesiones sufridas por el niño fueron fatales.

Mientras avanza la investigación, la familia insiste en que los responsables reciban las máximas penas previstas por la legislación chilena y aseguró que continuará reclamando justicia para que el crimen de Alejandro no quede impune.