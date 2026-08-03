Un niño autista de 12 años fue asesinado a golpes por su padre

Horas después, el examen preliminar realizado por el médico policial constató que el menor presentaba un severo traumatismo en el tabique nasal, sangrado abundante y un edema visible en la zona derecha del rostro.

Para esclarecer con exactitud la causa de muerte, la Justicia ordenó el traslado del cadáver a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.

En cuanto al contexto familiar, las primeras averiguaciones determinaron que la pareja estaba separada. La madre del niño reside en Lanús y existía un régimen de visitas pactado en el que el imputado pasaba a buscar a su hijo los viernes para restituirlo los domingos.

La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17 de Lomas de Zamora, encabezada por la fiscal Marcela Juan, quien caratuló el expediente como homicidio e intenta reconstruir la secuencia precisa del fatídico episodio.

El horroroso hecho

El episodio se desencadenó cerca de las 11:40 en un domicilio ubicado en Río Negro al 1800, entre Nother y Rosales, tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona sin vida.

Al arribar, los efectivos fueron recibidos por la propietaria, una mujer de 80 años, quien les permitió el acceso al departamento ubicado en el fondo del terreno.

Fue allí donde hallaron el cuerpo de la víctima, identificada como Nahuel Benjamín Godoy, recostado sobre una cama. Minutos más tarde, la médica de la ambulancia del SAME que acudió a la emergencia constató el fallecimiento del menor, quedando detenido su padre, Néstor Rubén Godoy.

Fuente: minutouno.com