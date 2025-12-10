"Te amo para siempre, nos vemos pronto": la dolorosa despedida a Francisco, el niño asesinado por su padre.

“Descansá en paz, mi vida. Siempre te voy a tener en mi corazón, para toda la vida”, escribió Ángel, uno de sus familiares. “Fuiste una persona increíble, mi sobrinito de otra sangre. No me voy a olvidar más todos los momentos que pasamos juntos e ir a tomar helado, o que te compre tu coquita”, siguió en su despedida. A modo de cierre, el joven agregó: “Te voy a extrañar mucho, mi vida. Dame fuerzas para seguir, gordito. Me cuesta mucho sin vos”.

CoronelS niño despedida

“Mi amor, pobrecito. Repartía alegría, amor y felicidad a todos. Cómo pudo hace eso con ese angelito”, escribió un usuario en el posteo de despedida. “Volá alto vecinito y mandale muchas fuerzas a tu mamá que las va a necesitar. Que en paz descanses, Tata”, decía otro de los mensajes, que reproduce el sitio la100.com.

El crimen ocurrió en Coronel Suárez durante la madrugada del martes y todavía siguen apareciendo detalles del caso que conmueve a los vecinos de la localidad de Huanguelén.

Según el relato de Daiana García, sargento de la Policía local, ex pareja de Gustavo Suárez, el asesino le había llamado por teléfono para decirle que iba a matar a Francisco y luego quitarse la vida. La mujer, que se encontraba franco de servicio, llamó en forma inmediata a sus pares para alertarles de la situación.

Los efectivos policiales llegaron en minutos al cruce del ingreso a Huanguelén y la ruta provincial 60, vieron el camión del asesino y se encontraron con los cuerpo del niño y su papá, junto a una pistola.

CoronelS muerte y suicidio

Los médicos de una ambulancia que se hizo presente en el lugar, advirtió que el niño aún tenía signos vitales pero, pero murió horas después en el hospital, por la grave herida que le ocasionó el balazo en la cabeza.