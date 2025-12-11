Traen a Mendoza a la última nena sobreviviente del accidente en Chile en el que murió su abuela

Sus padres viajarán en otro vehículo detrás de la ambulancia para estar cerca de ella en todo momento. Agregaron que si es necesario parar para cualquier cosa, así lo harán.

Además, avisaron a las autoridades del Paso Cristo Redentor sobre este traslado tan importante para que tengan contemplación con ella para que los trámites aduaneros y migratorios sean lo más rápidos posibles con el fin de seguir viaje.

Las sobrevivientes del accidente, cuidadas en Mendoza

Se espera que en el Hospital Notti sea recibida por sus familiares, quienes esperan verla y abrazarla desde el 25 de noviembre cuando ocurrió el trágico accidente en el que murieron su abuela Elsa Mónica Torres, de 64 años, y su pareja, Víctor Venturin, de 65 años, quien manejaba por la Ruta 60 Ch hacia la frontera con Mendoza.

Las primas Isabella y Amparo viajaban en la parte de atrás cuando se produjo el choque frontal con un ciudadano chileno, quien también murió como consecuencia del accidente.

Las dos nenas de 10 y 11 años fueron internadas en estado delicado e incluso estuvieron en terapia intensiva por la gravedad de sus heridas, pero afortunadamente se recuperaron y hoy pueden estar en Mendoza junto a su familia para recibir toda la contención necesaria tras el accidente.