Traen a Mendoza a la última nena sobreviviente del accidente en Chile en el que murió su abuela

Isabella, la nena de 11 años sobreviviente de un trágico accidente en Chile, en el que murió su abuela y la pareja de esta, regresa a Mendoza luego de más de 3 semanas internada en la localidad trasandina San Felipe, y seguirá internada en el Hospital Notti. Su prima Amparo, de 10 años, arribó a la provincia hace una semana y su evolución fue muy favorable.
El operativo de traslado es igual al que hicieron con su prima Amparo. Se acordó que Isabella saliera del Hospital San Camilo, de San Felipe, en Chile, en una ambulancia acompañada por un médico hasta el complejo aduanero Los Libertadores.
Una vez allí, será pasada a una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado junto con una enfermera y otro médico que la monitorean mientras es trasladada al Hospital Notti, donde seguirá internada hasta recibir su alta, y donde podrá reencontrarse con el resto de su familia.
Sus padres viajarán en otro vehículo detrás de la ambulancia para estar cerca de ella en todo momento. Agregaron que si es necesario parar para cualquier cosa, así lo harán.
Además, avisaron a las autoridades del Paso Cristo Redentor sobre este traslado tan importante para que tengan contemplación con ella para que los trámites aduaneros y migratorios sean lo más rápidos posibles con el fin de seguir viaje.
Las sobrevivientes del accidente, cuidadas en Mendoza
Se espera que en el Hospital Notti sea recibida por sus familiares, quienes esperan verla y abrazarla desde el 25 de noviembre cuando ocurrió el trágico accidente en el que murieron su abuela Elsa Mónica Torres, de 64 años, y su pareja, Víctor Venturin, de 65 años, quien manejaba por la Ruta 60 Ch hacia la frontera con Mendoza.
Las primas Isabella y Amparo viajaban en la parte de atrás cuando se produjo el choque frontal con un ciudadano chileno, quien también murió como consecuencia del accidente.
Las dos nenas de 10 y 11 años fueron internadas en estado delicado e incluso estuvieron en terapia intensiva por la gravedad de sus heridas, pero afortunadamente se recuperaron y hoy pueden estar en Mendoza junto a su familia para recibir toda la contención necesaria tras el accidente.