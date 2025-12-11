Lo quemaron vivo: almorzó en la iglesia con dos amigos, volvió a su casa y murió carbonizado
Un hombre de 62 años almorzó en una iglesia con dos amigos, luego fueron a su casa, consumieron bebidas alcohólicas y lo asesinaron en medio de una violenta discusión
El incidente que se conoció en las últimas horas, ocurrió durante el fin de semana y la víctima fue identificada como Juan Aníbal Pino, de 62 años, quien murió carbonizado en su casa situada en calle Libertad al 700, en la ciudad de Neuquén.
El dato que llama la atención es que un rato antes, la víctima y los sospechosos habían almorzado juntos en una iglesia, y luego todos se dirigieron a la casa de Pino, donde consumieron bebidas alcohólicas.
De acuerdo a fuentes cercanas a la investigación al medio local La Mañana de Neuquén, Pino solía invitar gente a su casa y ese sábado no fue la excepción. Lo concreto es que después de almorzar en una iglesia cercana, Pino regresó a su vivienda acompañado por dos hombres identificados con las siglas F.A.S. y J.A.P, ambos supuestamente en situación de calle.
Los tres hombres pasaron la tarde en la casa de calle Libertad charlando y tomando bebidas alcohólicas, hasta que pasadas las 19.30 se desató una fuerte discusión que terminó con el anfitrión golpeado en la cabeza por lo dos sospechosos.
Pino, de 62 años, había quedado en el piso inconsciente, por lo que los dos hombres decidieron prender fuego la casa. “Los acusados iniciaron un foco de fuego en la habitación, donde la víctima todavía se encontraba con vida, y luego se fueron”, relató la fiscal del caso Lucrecia Sola, quien agregó que “ Pino falleció debido a la carbonización de su cuerpo”.
Entre las pruebas reunidas durante la investigación, se encuentran relatos de vecinos y vecinas, como también pericias preliminares realizadas por el personal de Bomberos y videos de cámaras de seguridad.
La autopsia ordenada por la fiscalía interviniente reveló que la víctima presentaba heridas compatibles con un traumatismo previo y que se encontraba con vida cuando los sospechosos provocaron el incendio en la casa.
La fiscalía calificó el crimen como "homicidio simple en calidad de coautor" a los dos implicados, quienes se encuentran imputados con prisión preventiva luego de que el juez de garantías, Raúl Aufranc avalara lo actuado.