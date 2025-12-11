Lo quemaron vivo: almorzó en la iglesia con dos amigos, volvió a su casa y murió carbonizado.

Asesinado hombre incendio Un hombre de 62 años almorzó en una iglesia con dos amigos, luego consumieron bebidas alcohólicas y lo asesinaron en su casa. Foto gentileza la100.com

De acuerdo a fuentes cercanas a la investigación al medio local La Mañana de Neuquén, Pino solía invitar gente a su casa y ese sábado no fue la excepción. Lo concreto es que después de almorzar en una iglesia cercana, Pino regresó a su vivienda acompañado por dos hombres identificados con las siglas F.A.S. y J.A.P, ambos supuestamente en situación de calle.

Los tres hombres pasaron la tarde en la casa de calle Libertad charlando y tomando bebidas alcohólicas, hasta que pasadas las 19.30 se desató una fuerte discusión que terminó con el anfitrión golpeado en la cabeza por lo dos sospechosos.

Pino, de 62 años, había quedado en el piso inconsciente, por lo que los dos hombres decidieron prender fuego la casa. “Los acusados iniciaron un foco de fuego en la habitación, donde la víctima todavía se encontraba con vida, y luego se fueron”, relató la fiscal del caso Lucrecia Sola, quien agregó que “ Pino falleció debido a la carbonización de su cuerpo”.

Entre las pruebas reunidas durante la investigación, se encuentran relatos de vecinos y vecinas, como también pericias preliminares realizadas por el personal de Bomberos y videos de cámaras de seguridad.

Asesinado hombre fiscales La Fiscalía luego de una rápida investigación, dispuso procesar a los dos sospechosos con prisión preventiva. Foto gentileza lmneuquen.com

La autopsia ordenada por la fiscalía interviniente reveló que la víctima presentaba heridas compatibles con un traumatismo previo y que se encontraba con vida cuando los sospechosos provocaron el incendio en la casa.

La fiscalía calificó el crimen como "homicidio simple en calidad de coautor" a los dos implicados, quienes se encuentran imputados con prisión preventiva luego de que el juez de garantías, Raúl Aufranc avalara lo actuado.