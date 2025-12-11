Inicio Policiales Iglesia
Dos detenidos

Lo quemaron vivo: almorzó en la iglesia con dos amigos, volvió a su casa y murió carbonizado

Un hombre de 62 años almorzó en una iglesia con dos amigos, luego fueron a su casa, consumieron bebidas alcohólicas y lo asesinaron en medio de una violenta discusión

Por UNO
Lo quemaron vivo: almorzó en la iglesia con dos amigos, volvió a su casa y murió carbonizado.

Lo quemaron vivo: almorzó en la iglesia con dos amigos, volvió a su casa y murió carbonizado.

Foto Google Maps.

En medio de una violenta pelea, un hombre de 62 años murió carbonizado en su propia luego de una discusión en su casa con dos hombres con quienes había almorzado en una iglesia. La Justicia que investiga el estremecedor episodio ordenó la detención de los sospechosos.

El incidente que se conoció en las últimas horas, ocurrió durante el fin de semana y la víctima fue identificada como Juan Aníbal Pino, de 62 años, quien murió carbonizado en su casa situada en calle Libertad al 700, en la ciudad de Neuquén.

El dato que llama la atención es que un rato antes, la víctima y los sospechosos habían almorzado juntos en una iglesia, y luego todos se dirigieron a la casa de Pino, donde consumieron bebidas alcohólicas.

Asesinado hombre incendio
Un hombre de 62 años almorzó en una iglesia con dos amigos, luego consumieron bebidas alcohólicas y lo asesinaron en su casa.

Un hombre de 62 años almorzó en una iglesia con dos amigos, luego consumieron bebidas alcohólicas y lo asesinaron en su casa.

De acuerdo a fuentes cercanas a la investigación al medio local La Mañana de Neuquén, Pino solía invitar gente a su casa y ese sábado no fue la excepción. Lo concreto es que después de almorzar en una iglesia cercana, Pino regresó a su vivienda acompañado por dos hombres identificados con las siglas F.A.S. y J.A.P, ambos supuestamente en situación de calle.

Los tres hombres pasaron la tarde en la casa de calle Libertad charlando y tomando bebidas alcohólicas, hasta que pasadas las 19.30 se desató una fuerte discusión que terminó con el anfitrión golpeado en la cabeza por lo dos sospechosos.

Pino, de 62 años, había quedado en el piso inconsciente, por lo que los dos hombres decidieron prender fuego la casa. “Los acusados iniciaron un foco de fuego en la habitación, donde la víctima todavía se encontraba con vida, y luego se fueron”, relató la fiscal del caso Lucrecia Sola, quien agregó que “ Pino falleció debido a la carbonización de su cuerpo”.

Entre las pruebas reunidas durante la investigación, se encuentran relatos de vecinos y vecinas, como también pericias preliminares realizadas por el personal de Bomberos y videos de cámaras de seguridad.

Asesinado hombre fiscales
La Fiscalía luego de una rápida investigación, dispuso procesar a los dos sospechosos con prisión preventiva.

La Fiscalía luego de una rápida investigación, dispuso procesar a los dos sospechosos con prisión preventiva.

La autopsia ordenada por la fiscalía interviniente reveló que la víctima presentaba heridas compatibles con un traumatismo previo y que se encontraba con vida cuando los sospechosos provocaron el incendio en la casa.

La fiscalía calificó el crimen como "homicidio simple en calidad de coautor" a los dos implicados, quienes se encuentran imputados con prisión preventiva luego de que el juez de garantías, Raúl Aufranc avalara lo actuado.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar