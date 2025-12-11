Un hombre de 32 años pisó a su hijo de 2 cuando hacía marcha atrás con su camioneta en una finca de Las Violetas, ubicada en la calle Eugenio Montenegro, de Lavalle. El hecho ocurrió alrededor de las 15 de este jueves y el niño quedó internado en el hospital Notti.
Un padre pisó a su hijo de 2 años con la camioneta en una finca de Lavalle
El accidente en Lavalle ocurrió cuando el hombre retrocedía con su Ford F-100. El niño tiene posible fractura de pelvis y brazo derecho. Está en el Notti
En un principio, el nene fue trasladado por sus propios padres al Hospital Domingo Sícoli. Allí explicaron que estaban en la finca y el hombre realizó una maniobra con su Ford F-100 y de manera accidental embistió al pequeño.
Benjamín -así fue identificado por fuentes policiales- fue trasladado de suma urgencia desde el Sícoli al Notti en ambulancia junto a su madre, con una posible fractura de pelvis y una quebradura del brazo derecho. Desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) dispusieron un cordón sanitario para agilizar el transporte de la víctima.
Personal de Tránsito le realizó un test de alcoholemia al padre del niño y arrojó resultado negativo. Aunque quedará investigado en una causa penal por la Oficina Fiscal de Lavalle.
Desde la Justicia dispusieron que trabaje Policía Científica sobre la camioneta que quedo en el hospital Sicoli.
Accidente en Uspallata
Otro accidente de tránsito con un herido grave ocurrió este jueves en la Ruta 7, en la Curva del Tiempo, Uspallata. El camión quedó volcado y el chofer salió despedido del vehículo.
Al arribo del personal policial, el transportista alcanzó -a pesar de sus heridas- a contar que viajaba desde Chile hacia Mendoza con un cargamento de paltas. Antes de llegar a la curva mencionada perdió el dominio del rodado, impactando contra la ladera de la montaña.
Luego fue asistido por personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), quienes le diagnosticaron traumatismos graves en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado hasta el Hospital Luis Chrabalowski.
La Guardia Urbana Municipal realizó dosaje de alcohol arrojando resultado negativo.
Debido a la gravedad de las lesiones, las autoridades médicas decidieron trasladarlo en el helicóptero Halcón 1 hacia el Hospital Central.