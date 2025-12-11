Un padre pisó a su hijo de 2 años con la camioneta en una finca de Lavalle

hospital domingo sicoli El niño fue trasladado por sus propios padres al hospital Domingo Sícoli.

Personal de Tránsito le realizó un test de alcoholemia al padre del niño y arrojó resultado negativo. Aunque quedará investigado en una causa penal por la Oficina Fiscal de Lavalle.

Desde la Justicia dispusieron que trabaje Policía Científica sobre la camioneta que quedo en el hospital Sicoli.

Accidente en Uspallata

Otro accidente de tránsito con un herido grave ocurrió este jueves en la Ruta 7, en la Curva del Tiempo, Uspallata. El camión quedó volcado y el chofer salió despedido del vehículo.

Al arribo del personal policial, el transportista alcanzó -a pesar de sus heridas- a contar que viajaba desde Chile hacia Mendoza con un cargamento de paltas. Antes de llegar a la curva mencionada perdió el dominio del rodado, impactando contra la ladera de la montaña.

camion volcado Uspallata

Luego fue asistido por personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), quienes le diagnosticaron traumatismos graves en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado hasta el Hospital Luis Chrabalowski.

La Guardia Urbana Municipal realizó dosaje de alcohol arrojando resultado negativo.

camion volcado uspallata 2

Debido a la gravedad de las lesiones, las autoridades médicas decidieron trasladarlo en el helicóptero Halcón 1 hacia el Hospital Central.