Pidieron 20 años de cárcel para el sereno acusado de abusar sexualmente a una adolescente

Polo Judicial.jpg El caso de abuso sexual se ventila por el abuso sexual.

Casi zafa del juicio por abuso sexual

Este juicio es el segundo que se realiza en la causa por el abuso sexual. En el primer debate ya había sido condenado a 22 años de prisión el formoseño Tomás Irala Cardozo (40), quien actualmente presentó un recurso para que la Suprema Corte de Justicia revise esa sentencia.

César Ricarte no alcanzó a ser juzgado en ese debate debido a diversos planteos de su defensa argumentando que era incapaz mentalmente por presuntos problemas neurológicos asociados a una posible demencia senil. Sin embargo, una pericia determinó que puede afrontar el proceso.

Abuso sexual en Lavalle

En las primeras horas del jueves 24 de julio de 2022, una familia radicada en Lavalle se encontraba durmiendo. En el domicilio sólo quedaba despierta una adolescente de 16 años que estaba viendo la televisión en el living. Cuando sus padres despertaron en la mañana, no la vieron más.

Tomás Irala abuso sexual Lavalle Tomás Irala, el primer condenado por el abuso sexual en Lavalle.

En medio de un operativo de búsqueda, los investigadores entrevistaron a un sereno y un albañil que estaban apostados en una sector de la obra que se lleva adelante en el kilómetro 3322 de la ruta 40, en Jocolí Viejo, entre Lavalle y San Juan. Justamente, el puesto estaba ubicado a pocos metros de la casa de la adolescente. Ambos negaron haber visto a la chica.

Mientras ellos declaraban, un grupo de policías se acercaron a una casilla rodante que funcionaba como garita de seguridad donde los hombres trabajaban como serenos. Allí encontraron a la adolescente tirada sobre un colchón, maniatada y en estado de shock.

Pericias médicas confirmaron las lesiones por abuso sexual que sufrió. Además, a uno de los acusados le dio positivo un rastro de ADN hallado en el cuerpo de la adolescente y también se incorporaron exámenes toxicológicos que confirmaron que fue sedada con drogas.