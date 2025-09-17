El sereno que raptó, drogó y abusó sexualmente a una menor fue condenado a 22 años de cárcel

César Ricarte y Tomás Irala.jpg Ricarte e Irala, los imputados por el abuso sexual en Lavalle.

Es la segunda vez que Tomás Irala escucha cómo lo condenan por un abuso sexual. Años atrás, había recibido una pena de 3 años de prisión por vejar a una menor de edad en Formosa. Una vez que cumplió la condena, se radicó en Mendoza y quedó envuelta en el otro expediente.

Ahora restará definir la situación del presunto cómplice del abuso sexual, César Rubén Ricarte (54), quien no alcanzó a ser juzgado debido a diversos planteos de su defensa argumentando que era incapaz mentalmente de afrontar el proceso debido a problemas neurológicos asociados a una posible demencia senil. Sin embargo, una pericia determinó que puede afrontar el proceso por lo que se realizará un segundo juicio por el abuso sexual ocurrido en Lavalle.

Abuso sexual en Lavalle

En las primeras horas del jueves 24 de julio de 2022, una familia radicada en Lavalle se encontraba durmiendo. En el domicilio sólo quedaba despierta una adolescente de 16 años que estaba viendo la televisión en el living. Cuando sus padres despertaron en la mañana, no la vieron más.

Polo Judicial.jpeg Primera sentencia en el caso de abuso sexual en Lavalle.

En medio de un operativo de búsqueda, los investigadores entrevistaron a un sereno y un albañil que estaban apostados en una sector de la obra que se lleva adelante en el kilómetro 3322 de la ruta 40, en Jocolí Viejo, entre Lavalle y San Juan. Justamente, el puesto estaba ubicado a pocos metros de la casa de la adolescente. Ambos negaron haber visto a la chica.

Mientras ellos declaraban, un grupo de policías se acercaron a una casilla rodante que funcionaba como garita de seguridad donde los hombres trabajaban como serenos. Allí encontraron a la adolescente tirada sobre un colchón, maniatada y en estado de shock.

Pericias médicas confirmaron las lesiones por abuso sexual que sufrió. Además, a uno de los acusados le dio positivo un rastro de ADN hallado en el cuerpo de la adolescente y también se incorporaron exámenes toxicológicos que confirmaron que fue sedada con drogas.