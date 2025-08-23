Un sereno se expone a 24 años de cárcel por uno de los casos de abuso sexual más resonantes de los últimos años

César Ricarte y Tomás Irala.jpg César Ricarte y Tomás Irala, los imputados por el abuso sexual en Lavalle.

El juicio pasó a un cuarto intermedio para los próximos días donde hará su alegato al defensor oficial Osvaldo Stroppiana. Luego el juez Rafael Escot será el encargada de dictar sentencia en el caso de abuso sexual.

El otro acusado que evitó el juicio por abuso sexual

Con respecto a César Ricarte, no alcanzó a ser juzgado debido a diversos planteos de su defensa argumentando que era incapaz mentalmente de afrontar el proceso debido a problemas neurológicos asociados a una posible demencia senil.

De hecho, presentaron un peritaje médico que avala esta teoría. En medio de esa discusión, las autoridades judiciales decidieron avanzar con el juicio contra Tomás Irala en solitario ante el inminente vencimiento de ciertos plazos procesales.

Fuentes judiciales detallaron que en las últimas semanas se incorporaron informes del Cuerpo Médico Forense (CMF) y de la Universidad Nacional de Cuyo que determinaron que César Ricarte está en condiciones mentales de afrontar el juicio, proceso que seguramente comenzará una vez que se conozca la sentencia contra su presunto cómplice en el abuso sexual.

Tomás Irala abuso sexual Lavalle El sereno, Tomás Irala, enfrenta 24 años de condena, según el pedido de la abogada querellante. La víctima tenía 16 años.

Abuso sexual en Lavalle

En las primeras horas del jueves 24 de julio de 2022, una familia radicada en Lavalle se encontraba durmiendo. En el domicilio sólo quedaba despierta una adolescente de 16 años que estaba viendo la televisión en el living. Cuando sus padres despertaron en la mañana, no la vieron más.

En medio de un operativo de búsqueda, los investigadores entrevistaron a un sereno y un albañil que estaban apostados en una sector de la obra que se lleva adelante en el kilómetro 3322 de la ruta 40, en Jocolí Viejo, entre Lavalle y San Juan. Justamente, el puesto estaba ubicado a pocos metros de la casa de la adolescente. Ambos negaron haber visto a la chica.

Mientras ellos declaraban, un grupo de policías se acercaron a una casilla rodante que funcionaba como garita de seguridad donde los hombres trabajaban como serenos. Allí encontraron a la adolescente tirada sobre un colchón, maniatada y en estado de shock.

Pericias médicas confirmaron las lesiones por abuso sexual que sufrió. Además, a uno de los acusados le dio positivo un rastro de ADN hallado en el cuerpo de la adolescente y también se incorporaron exámenes toxicológicos que confirmaron que fue sedada con drogas.