"Este es un chongo": la frase que complica a la presa transexual acusada de abusar a otra

Además de los hechos de abuso sexual que denunció la presa, declararon otras dos reclusas quienes afirmaron que había maltratos y golpes por parte de Pamela Gallos. Incluso mencionó una ocasión en que la tomó de sus partes íntimas delante de todos. Sin embargo, no pudieron precisar sobre lo que ocurrió adentro de la celda.

La defensa de la presa transexual

La defensora oficial Verónica Manrique planteó que dictar la prisión preventiva es innecesario ya que a Pamela Gallos le queda más de un año de cumplimiento de condena.

Pero también consideró que no hay pruebas suficientes sobre el abuso sexual ya que no se detectaron lesiones en la denunciante, las testigos hablaron de maltratos pero no sobre los vejámenes y además no se encontraron elementos en el celular que le secuestraron a Pamela Gallos -la denunciante dijo que algunos de los ataques eran filmados y distribuidos por internet-.

La jueza Julieta Espínola consideró que las pruebas son suficientes a esta altura de la investigación inicial y dictó la prisión preventiva contra la presa. También pidió que se tomen medidas de resguardo carcelarias para ambas.