cantante d4vd 2 El cadáver fue hallado en el baúl del auto del cantante.

¿De cantante a asesino?

D4vd irrumpió en la escena musical en 2022 con singles como "Romantic Homicide" y "Here With Me", que acumularon miles de millones de streams en plataformas como Spotify y se volvieron virales en TikTok, donde amasa más de 3.7 millones de seguidores. Nacido en Texas, Estados Unidos, en 2023 y 2025 sacó discos y se consolidó como una estrella.

su anuncio para el festival Lollapalooza más emblemático, el de Chicago, se supone que va a cerrar la gira norteamericana a finales de septiembre. Sin embargo, el 8 de septiembre pasado, todo cambió drásticamente.

El descubrimiento ocurrió en un taller en Hollywood. Empleados del lugar reportaron un fuerte olor emanando de un auto Tesla negro modelo 2023 que había sido remolcado 5 días antes. Al abrir el baúl delantero, la Policía de Estados Unidos encontró restos humanos en un estado avanzado de descomposición, envueltos en una bolsa de plástico.

cantante d4vd El auto del cantante donde se encontró el cadáver.

Fuentes policiales confirmaron que se trataba de la víctima del crimen era una mujer que medía aproximadamente 1.57 metros y pesaba unos 31 kg. Los restos estaban desmembrados y parcialmente quemados.

El Tesla está registrado a nombre del cantante D4vd. El auto no fue reportado como robado, lo que añade misterio a cómo terminó abandonado con tales contenidos.

A pesar de la gravedad del asunto, D4vd no es considerado sospechoso del crimen en este momento. Su representante emitió un comunicado afirmando: "D4vd ha sido informado sobre lo sucedido y, aunque está de gira, está cooperando plenamente con las autoridades". El cantante actuó esa misma noche.