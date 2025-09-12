El pronóstico del tiempo para Mendoza en el cierre de la semana arrojó que este viernes 12 de septiembre será un día agradable, con temperaturas bajo cero en la mañana por la ocurrencia de heladas matinales. El resto del fin de semana se mantendrá con temperaturas agradables y se espera que sople el viento Zonda en precordillera y Malargüe, este sábado.
El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipa viento Zonda durante el sábado
El pronóstico para Mendoza indica que este viernes seguirán las mañanas frías y la máxima llegará a 25°C