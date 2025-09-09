Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Precaución

El pronóstico del tiempo alertó por viento Zonda en algunos lugares de Mendoza

En el Gran Mendoza se espera un día muy agradable y de primavera, según el pronóstico del tiempo. En otras zonas de la provincia se soplaría viento Zonda

Por UNO
El pronóstico del tiempo adelantó un día de primavera para el Gran Mendoza

El pronóstico del tiempo adelantó un día de primavera para el Gran Mendoza, mientras que hacia el Sur se espera viento Zonda.

El pronóstico del tiempo para este martes anticipó diferentes escenarios durante el día para toda la provincia. Mientras en el Gran Mendoza se espera un día muy agradable, en otras zonas se espera que sople viento Zonda. Luego, podría haber precipitaciones y hasta nevadas.

Elizabeth Naranjo Tamayo, la meteoróloga de Radio Nihuil, señaló que este martes se espera poca nubosidad, circulación del viento del norte y una máxima que alcanzaría los 24 grados hacia la tarde.

Tiempo en Mendoza
El pronóstico del tiempo adelantó que este martes la máxima llegaría a 24 grados. Imagen ilustrativa.

Pero además, indicó que hay condiciones prefrontales en Mendoza debido a la posibilidad de viento Zonda en algunos sectores de la provincia desde el mediodía y hacia la tarde.

Durante la mañana del miércoles llegaría un frente frío débil que afectará especialmente a San Rafael, Rivadavia, San Martín y La Paz, pero también se sentirá en el Gran Mendoza con aumento de la nubosidad y viento del sur. Las temperaturas irán de los 11 grados de mínima a los 21 grados de máxima.

Desde el jueves el pronóstico del tiempo indicó que mejoran las condiciones, con ascenso de la temperatura, y cielo despejado para disfrutar a pleno del sol.

Pronóstico del tiempo con alerta por viento Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda moderado en Malargüe, Valle de Uco y más leve en Uspallata, con ráfagas que pueden alcanzar los 40 a 60 km/h y puntualmente superar los 65 km/h.

Viento zonda.webp
El viento Zonda podría soplar en Malargüe, Valle de Uco y Uspallata durante este martes, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Luego de este episodio, se esperan nevadas desde la tarde noche de este martes en la cordillera de Malargüe, mientras en la madrugada del miércoles podría lloviznar en el centro de esa comuna.

Luego de este episodio las condiciones mejorarán también en esas zonas de la provincia, según el pronóstico del tiempo.

