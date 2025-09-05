Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Sigue el frío

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó para este viernes heladas y una máxima de 15°C

El pronóstico en Mendoza adelantó que el fin de semana las temperaturas máximas irán en ascenso. A partir del martes se registrarán 24°C

Por UNO
Este viernes continuará el frío y se registrarán heladas en varios sectores de la provincia.
El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anunció para este viernes una jornada fría con heladas matinales en distintos sectores de la provincia. Se registrarán temperaturas bajo cero para dar paso a días cálidos desde el sábado hasta la semana entrante.

Con la evolución de las temperaturas, la primavera se hará sentir desde la próxima semana, con máximas que llegarán a los 24°C.

En tanto, para este viernes 5 de septiembre, el pronóstico indica que será un día parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Las mínimas que se registrarán: Junín: -1°C, Medrano: 2°C, Santa Rosa: -2.5°C, Los Campamentos: -1.5°C, Tunuyán: -3.5°C, Vista Flores: -3°C, Agua Amarga: -1°C, San Rafael y G. Alvear, heladas generales, mínimas entre -3°C y -5°C (G. Alvear) y -4°C a -6°C (San Rafael).

Después de la tormenta de Santa Rosa todavía persistirán los días fríos y las heladas matinales en Mendoza.

Se espera una máxima de 15°C y una mínima de 5°C.

Cómo estará el pronóstico el fin de semana

El sábado las temperaturas irán en ascenso, en un día con poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

La máxima será de 17°C y la mínima será de 3°C.

Para el domingo se espera un día con nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del este. Nevadas en cordillera.

La máxima pronosticada es de 18°C y la mínima es de 4°C.

Para el comienzo de la semana, el lunes será una jornada con poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera.

La máxima será de 21°C y la mínima de 6°C.

Finalmente, el martes 9 de septiembre se registrará la temperatura más cálida con 24°C.

Habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera.

