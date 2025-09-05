El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó para este viernes heladas y una máxima de 15°C

comercios del centro, venta en el centro de Mendoza, compras en el microcentro pronóstico del tiempo, invierno (22).jpeg Después de la tormenta de Santa Rosa todavía persistirán los días fríos y las heladas matinales en Mendoza. Foto: Martín Pravata / Diario Uno

Se espera una máxima de 15°C y una mínima de 5°C.

Cómo estará el pronóstico el fin de semana

El sábado las temperaturas irán en ascenso, en un día con poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

La máxima será de 17°C y la mínima será de 3°C.

Para el domingo se espera un día con nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del este. Nevadas en cordillera.

La máxima pronosticada es de 18°C y la mínima es de 4°C.

Para el comienzo de la semana, el lunes será una jornada con poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera.

La máxima será de 21°C y la mínima de 6°C.

Finalmente, el martes 9 de septiembre se registrará la temperatura más cálida con 24°C.

Habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera.