El pronóstico del tiempo para Mendoza anunció un jueves fresco, a la espera del ascenso de las máximas

El pronóstico indica que este jueves será el último día de temperaturas entre los 13° y los 14°C para dar paso a un aumento de las máximas desde el viernes

Por UNO
El pronóstico anticipó que volverán las temperaturas primaverales a Mendoza el fin de semana.

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas adelantó que este jueves será un día fresco con una máxima de tan sólo 13° y hacia el fin de semana, las máximas irán en ascenso. El domingo llegará a los 17°C.

Para este jueves se espera un día parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Poco nuboso en cordillera.

La máxima esperada es de 13°C y la mínima de 5°C.

Pronóstico del tiempo en mendoza turistas covid en mendoza (20).jpeg
Después de los días de abundantes lluvias, este jueves será un día templado con una máxima de 13°C en Mendoza.

El viernes se anticipa que será una jornada nublada con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera, según el pronóstico del tiempo.

La máxima pronosticada es de 15°C y la mínima de 5°C.

Cómo sigue el pronóstico del tiempo este fin de semana

Según los datos meteorológicos de Contingencias Climáticas las temperaturas primaverales comenzarán a hacerse sentir este viernes y el domingo llegarán a su máxima expresión con casi 18°C.

En detalle: el sábado será un día con poca nubosidad y con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

La máxima será de 16°C y la mínima de 3°C.

Y el domingo se espera que haya nubosidad variable con poco cambio de la temperatura. Nevadas en cordillera.

La máxima será de 17°C y la mínima de 4°C.

