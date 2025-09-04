El pronóstico del tiempo para Mendoza anunció un jueves fresco, a la espera del ascenso de las máximas

Pronóstico del tiempo en mendoza turistas covid en mendoza (20).jpeg Después de los días de abundantes lluvias, este jueves será un día templado con una máxima de 13°C en Mendoza. Foto: Martín Pravata

El viernes se anticipa que será una jornada nublada con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera, según el pronóstico del tiempo.

La máxima pronosticada es de 15°C y la mínima de 5°C.

Cómo sigue el pronóstico del tiempo este fin de semana

Según los datos meteorológicos de Contingencias Climáticas las temperaturas primaverales comenzarán a hacerse sentir este viernes y el domingo llegarán a su máxima expresión con casi 18°C.

En detalle: el sábado será un día con poca nubosidad y con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

La máxima será de 16°C y la mínima de 3°C.

Y el domingo se espera que haya nubosidad variable con poco cambio de la temperatura. Nevadas en cordillera.

La máxima será de 17°C y la mínima de 4°C.