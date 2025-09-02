Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Buen tiempo

El pronóstico del tiempo anticipó una mañana fresca y una tarde a puro sol

Se espera un día soleado con una máxima que rondará los 20 grados, según el pronóstico del tiempo. Se espera otro descenso de temperatura

Por UNO
El pronóstico del tiempo anunció un martes muy agradable y soleado

El pronóstico del tiempo anunció un martes muy agradable y soleado, pero se acerca otro descenso de las temperaturas. ﻿Imagen ilustrativa.

Foto: Diario UNO / Martín Pravata

El pronóstico del tiempo para este martes anunció un día muy agradable y soleado, especialmente durante la tarde cuando la máxima puede alcanzar los 20 grados. Desde el miércoles otro frente fresco provocará un descenso de las temperaturas.

Maximiliano Viale, doctor en meteorología, indicó a Radio Nihuil que lejos quedó el episodio de la tormenta de Santa Rosa, y que para esta semana no se esperan lluvias ni precipitaciones en toda la provincia.

Pronóstico del tiempo en Mendoza - otoño - Fuente de los Continentes del Parque General San Martín
El pronóstico del tiempo indicó que este martes se podrá disfrutar de una tarde soleada. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo indicó que este martes se podrá disfrutar de una tarde soleada. Imagen ilustrativa.

Señaló que para este martes, luego de un amanecer fresco, el día estará soleado y hacia la tarde la máxima puede rondar entre los 19 o 20 grados.

Sobre la niebla, Viale explicó que hoy estuvo más dispersa y en la zona del sur del Valle de Uco, sin afectar la visibilidad en las rutas como ocurrió el lunes, como consecuencia de la humedad en el ambiente que dejó la tormenta de Santa Rosa durante el fin de semana.

El pronóstico del tiempo para el resto de la semana

"La primavera todavía no se instala", señaló Maximiliano Viale y anticipó que el miércoles se espera un leve descenso de la temperatura con marcas que irán de los 6 grados de mínima y 16 grados de máxima.

Pronostico del tiempo en Mendoza - otoño - fresco y nublado - centro mendocino - Ciudad de Mendoza
Los días estarán agradables, aunque frescos hacia el viernes, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Los días estarán agradables, aunque frescos hacia el viernes, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Además, el jueves ingresa otro pulso de aire frío que hará bajar aun más el termómetro con 5 grados de mínima y 14 grados de máxima, con cielo algo nublado.

El viernes se esperan condiciones similares, según el pronóstico del tiempo con temperaturas irán de 4 grados de mínima y 15 grados de máxima.

Temas relacionados:

Te puede interesar