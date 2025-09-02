El pronóstico del tiempo anticipó una mañana fresca y una tarde a puro sol

Sobre la niebla, Viale explicó que hoy estuvo más dispersa y en la zona del sur del Valle de Uco, sin afectar la visibilidad en las rutas como ocurrió el lunes, como consecuencia de la humedad en el ambiente que dejó la tormenta de Santa Rosa durante el fin de semana.

El pronóstico del tiempo para el resto de la semana

"La primavera todavía no se instala", señaló Maximiliano Viale y anticipó que el miércoles se espera un leve descenso de la temperatura con marcas que irán de los 6 grados de mínima y 16 grados de máxima.

Pronostico del tiempo en Mendoza - otoño - fresco y nublado - centro mendocino - Ciudad de Mendoza Los días estarán agradables, aunque frescos hacia el viernes, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Además, el jueves ingresa otro pulso de aire frío que hará bajar aun más el termómetro con 5 grados de mínima y 14 grados de máxima, con cielo algo nublado.

El viernes se esperan condiciones similares, según el pronóstico del tiempo con temperaturas irán de 4 grados de mínima y 15 grados de máxima.