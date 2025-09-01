Con niebla en la mañana, el pronóstico del tiempo anticipa un lunes con temperaturas agradables

El doctor en meteorología Maximiliano Viale explicó a Radio Nihuil que la niebla comenzó en la madrugada desde el Valle de Uco hacia el sur del Gran Mendoza, la cual se desplazaba y expandía a gran velocidad.

niebla luján La niebla complicó el tránsito en la primera hora de este lunes. El pronóstico del tiempo adelantó un día agradable. Foto: Gentileza

Esto se debe a la alta humedad que quedó en el ambiente luego de las precipitaciones del sábado y domingo por la tormenta de Santa Rosa. Viale detalló que la niebla será más densa cuando salga el sol, pero poco después se va a disipar.