Con niebla en la mañana, el pronóstico del tiempo anticipa un lunes con temperaturas agradables

El primer día de septiembre arrancó con niebla en varios sectores de Mendoza, como consecuencia de la humedad que quedó tras dos días de lluvias. El pronóstico del tiempo anticipó que este lunes será muy agradable por la máxima que se espera durante la tarde.
