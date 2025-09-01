Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Arrancó septiembre

Con niebla en la mañana, el pronóstico del tiempo anticipa un lunes con temperaturas agradables

Luego de dos días de lluvia, la alta humedad provocó niebla en muchos sectores. El pronóstico del tiempo indicó que la máxima llegará a 17 grados

El pronóstico del tiempo alertó por niebla en Mendoza

El pronóstico del tiempo alertó por niebla en Mendoza, pero con tardes agradables hasta el jueves que ingresa otro frente frío. Foto: Gentileza

El primer día de septiembre arrancó con niebla en varios sectores de Mendoza, como consecuencia de la humedad que quedó tras dos días de lluvias. El pronóstico del tiempo anticipó que este lunes será muy agradable por la máxima que se espera durante la tarde.

El doctor en meteorología Maximiliano Viale explicó a Radio Nihuil que la niebla comenzó en la madrugada desde el Valle de Uco hacia el sur del Gran Mendoza, la cual se desplazaba y expandía a gran velocidad.

niebla luján
La niebla complicó el tránsito en la primera hora de este lunes. El pronóstico del tiempo adelantó un día agradable.

Esto se debe a la alta humedad que quedó en el ambiente luego de las precipitaciones del sábado y domingo por la tormenta de Santa Rosa. Viale detalló que la niebla será más densa cuando salga el sol, pero poco después se va a disipar.

Luego de esto, se espera que la máxima para este lunes sea de 17 grados, una tarde muy agradable luego de un amanecer frío con 2 grados de mínima.

El pronóstico del tiempo para la semana

Para el martes y miércoles, Maximiliano Viale sostuvo que se esperan días similares con temperaturas agradables y máximas que rondarán los 20 grados, aunque con mañanas más frías.

Desde el jueves, el pronóstico del tiempo adelantó que se espera el ingreso de un nuevo frente frío que hará bajar las temperaturas notoriamente.

