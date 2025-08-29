El mes de agosto se despide con la llegada de la tormenta de Santa Rosa que podría ser de gran intensidad. Se espera que caigan 100 milímetros de agua en el Gran Mendoza y se solicitó a la población que trate de despejar las acequias para que puedan escurrir bien lo acumulado de las precipitaciones.
El pronóstico para Mendoza confirmó la llegada de la tormenta de Santa Rosa para este viernes
Se espera que la tormenta de Santa Rosa se extienda hasta el sábado. Podrían caer 100 milímetros en el Gran Mendoza