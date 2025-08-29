Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Al final del día

El pronóstico para Mendoza confirmó la llegada de la tormenta de Santa Rosa para este viernes

Se espera que la tormenta de Santa Rosa se extienda hasta el sábado. Podrían caer 100 milímetros en el Gran Mendoza

Por UNO
En Mendoza podrían caer hasta 100 milímetros de lluvia por la tormenta de Santa Rosa.
En Mendoza podrían caer hasta 100 milímetros de lluvia por la tormenta de Santa Rosa.Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

El mes de agosto se despide con la llegada de la tormenta de Santa Rosa que podría ser de gran intensidad. Se espera que caigan 100 milímetros de agua en el Gran Mendoza y se solicitó a la población que trate de despejar las acequias para que puedan escurrir bien lo acumulado de las precipitaciones.

Tanto el pronóstico de Contingencias Climáticas como de Meteored anuncian la Tormenta de Santa Rosa, desde este viernes 29 en la noche hasta el sábado para toda la Región de Cuyo. El temporal se extenderá el fin de semana y con un fuerte descenso de la temperatura.

El día se presentará de parcial nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Lluvias y tormentas en la noche. Nevadas en cordillera.

Pronostico del tiempo en Mendoza - ola de calor - verano - compras - comercios - fiestas - centro
Este viernes se presentará caluroso durante el día y en la tarde- noche se espera la ocurrencia de la tormenta de Santa Rosa.

Este viernes se presentará caluroso durante el día y en la tarde- noche se espera la ocurrencia de la tormenta de Santa Rosa.

Máxima: 25°C | Mínima: 10°C.

El pronóstico del tiempo, tras la Tormenta de Santa Rosa

El sábado continuarán las lluvias y el día estará mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, lluvias con acumulados de precipitación importantes por sectores, vientos algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 9°C

El domingo seguirá mayormente nublado y con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Precipitaciones en la mañana. Mejorando en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: 6°C.

Temas relacionados:

Te puede interesar