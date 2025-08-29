El pronóstico para Mendoza confirmó la llegada de la tormenta de Santa Rosa para este viernes

Tanto el pronóstico de Contingencias Climáticas como de Meteored anuncian la Tormenta de Santa Rosa, desde este viernes 29 en la noche hasta el sábado para toda la Región de Cuyo. El temporal se extenderá el fin de semana y con un fuerte descenso de la temperatura.

El día se presentará de parcial nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Lluvias y tormentas en la noche. Nevadas en cordillera.