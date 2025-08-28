El fiscal detalló que la banda de Walter Bento cobró coimas por al menos 1.700.000 dólares

walter bento juicio hijos.jpg El clan familiar de Walter Bento, sospechado de maniobras ilegales.

El fiscal Diego Velasco consideró que gran parte de ese dinero se utilizó para sostener el estilo de vida lujoso del clan familiar de Walter Bento, pero también especuló que los billetes pueden estar "ocultos en alguna parte".

De hecho recordó que una escribana declaró en el juicio que el matrimonio Bento vendió un departamento por 140.000 dólares a mediados de 2021 y 25 días después se realizó un allanamiento en la casa del ex juez federal donde ese importante monto no fue encontrado.

El patrimonio de Walter Bento y su familia

"Tenemos un caso de corrupción muy importante enfrente. Los sobornos tienen una consecuencia económica para el líder de la organización criminal. Walter Bento retiraba todos su sueldos en efectivo por ventanilla. Durante todos estos años no tuvo gastos en tarjetas de crédito. Manejaba casi toda su vida en negro. Hay viajes de hasta 21 días que no pudimos establecer cómo fueron pagados. No hay gastos registrados de la construcción de su casa en el barrio Palmares", analizó el fiscal de la Procelac.

Según la acusación, el enriquecimiento ilícito que le endilgan a Walter Bento y Marta Boiza queda evidenciado en el siguiente dato: para 2005 tenían una casa y un lote en el barrio Palmares y dos autos de gama media, pero para 2020 su patrimonio aumentó a 18 propiedades (sumaron 9 departamentos, 8 locales comerciales y 1 cochera) además de 4 vehículos de alta gama (3 marca Audi y una camioneta VW Amarok). Además, en esos 15 años hicieron 103 viajes al exterior.

walter bento preso esposas 3.jpg Walter Bento sigue preso mientras avanza el juicio en su contra. Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

En el alegato, los fiscales aseguraron que tienen probado que Walter Bento y su esposa aumentaron su patrimonio sin justificar en 34.000 dólares en el 2008, 146.000 dólares en 2018 y 52.000 dólares en 2019.

"El sentido común es muy importante para evaluar la prueba. No entre en ninguna lógica que mientras Walter Bento y su familia afrontaban la construcción de la casa, realizaban viajes y también cambiaban los autos. En un momento compraron 3 autos Audi de alta gama, mientras terminaban de construir la casa y además hacían inversiones y viajaban", remarcó el fiscal Diego Velasco.