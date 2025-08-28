Inicio Judiciales Walter Bento
Coimas en Mendoza

La Fiscalía retiró la acusación contra uno de los hijos de Walter Bento por lavado de activos

En la última semana de alegatos acusatorios, se adelantó que se retirará la acusación contra Luciano Bento (30) aunque sí avanzará contra su hermano Nahuel (32), su madre Marta Boiza (59) y su padre Walter Bento (62)

Por Sebastián Salas [email protected]
Luciano (der.), hijo de Walter Bento, quedará desvinculado en el juicio.

Luego de 4 meses y medio desde su comienzo, esta semana finalizarán los alegatos de la Fiscalía Federal en el megajuicio por el presunto cobro de coimas en Mendoza que tiene a Walter Bento(62) como el principal apuntado. En la triple jornada se analiza el aspecto patrimonial de la familia de la ex juez y surgió una novedad importante: se retirará a acusación contra uno de sus hijos.

Además de las múltiples imputaciones por integrar una banda criminal que gestionaba el cobro de coimas a presos, Walter Bento está acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En el primero de esos delitos comparte la imputación con su esposa, Marta Isabel Boiza (59), mientras que en el segundo lo hace también con ella y dos de sus hijos, Nahuel (32) y Luciano (30) Bento.

El miércoles, el fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco, comenzó a analizar el aspecto patrimonial del megaexpediente. Si bien analizó la situación de la familia, adelantó que retirarán la acusación contra Luciano Bento.

Walter Bento y sus dos hijos, Nahuel y Luciano Bento.

Hasta el momento el fiscal no ahondó en detalles al respecto, pero se puede suponer que el hijo más chico del matrimonio no estaba al tanto de las presuntas maniobras ilegales que hacía su hermano mayor y sus padres para blanquear el dinero que provenía del cobro de las coimas en Mendoza.

Luciano Bento había declarado durante el juicio que "jamás cometí una conducta ilícita. Todo mi patrimonio es lícito. No han tenido en cuenta mis ingresos de trabajo antes y después del Poder Judicial. Todos los autos que tuve fueron comprados con mi esfuerzo. Mis padres también me regalaron un departamento y me donaron dinero para participar de un fideicomiso. Con las pruebas que hay en el expediente está probado que jamás he participado de una conducta ilícita ni cerca".

Cómo sigue el juicio contra Walter Bento

El debate continúa este jueves y viernes con la finalización de los alegatos de la Procelac. De esta forma se le pondrá punto final al protagonismo de la Fiscalía Federal y en las próximas audiencias comenzará la exposición de los abogados defensores. Fuentes judiciales detallaron que la defensa del Walter Bento realizará sus conclusiones en el último lugar y antes expondrán el resto de los acusados en el cobro o pago de coimas en Mendoza. Este proceso demandará al menos hasta fin de año.

