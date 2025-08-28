La Fiscalía retiró la acusación contra uno de los hijos de Walter Bento por lavado de activos

walter bento y luciano bento.jpeg Walter Bento y sus dos hijos, Nahuel y Luciano Bento.

Hasta el momento el fiscal no ahondó en detalles al respecto, pero se puede suponer que el hijo más chico del matrimonio no estaba al tanto de las presuntas maniobras ilegales que hacía su hermano mayor y sus padres para blanquear el dinero que provenía del cobro de las coimas en Mendoza.

Luciano Bento había declarado durante el juicio que "jamás cometí una conducta ilícita. Todo mi patrimonio es lícito. No han tenido en cuenta mis ingresos de trabajo antes y después del Poder Judicial. Todos los autos que tuve fueron comprados con mi esfuerzo. Mis padres también me regalaron un departamento y me donaron dinero para participar de un fideicomiso. Con las pruebas que hay en el expediente está probado que jamás he participado de una conducta ilícita ni cerca".

Cómo sigue el juicio contra Walter Bento

El debate continúa este jueves y viernes con la finalización de los alegatos de la Procelac. De esta forma se le pondrá punto final al protagonismo de la Fiscalía Federal y en las próximas audiencias comenzará la exposición de los abogados defensores. Fuentes judiciales detallaron que la defensa del Walter Bento realizará sus conclusiones en el último lugar y antes expondrán el resto de los acusados en el cobro o pago de coimas en Mendoza. Este proceso demandará al menos hasta fin de año.