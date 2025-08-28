Luego de 4 meses y medio desde su comienzo, esta semana finalizarán los alegatos de la Fiscalía Federal en el megajuicio por el presunto cobro de coimas en Mendoza que tiene a Walter Bento(62) como el principal apuntado. En la triple jornada se analiza el aspecto patrimonial de la familia de la ex juez y surgió una novedad importante: se retirará a acusación contra uno de sus hijos.
La Fiscalía retiró la acusación contra uno de los hijos de Walter Bento por lavado de activos
En la última semana de alegatos acusatorios, se adelantó que se retirará la acusación contra Luciano Bento (30) aunque sí avanzará contra su hermano Nahuel (32), su madre Marta Boiza (59) y su padre Walter Bento (62)