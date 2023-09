El primer turno fue para Luciano Bento (28). "Jamás cometí una conducta ilícita. Todo mi patrimonio es lícito. No han tenido en cuenta mis ingresos de trabajo antes y después del Poder Judicial", dijo el joven que se desempeñaba en el edificio de Tribunales Federales al igual que el resto de su familia.

"Todos los autos que tuve fueron comprados con mi esfuerzo. Mis padres también me regalaron un departamento y me donaron dinero para participar de un fideicomiso. Con las pruebas que hay en el expediente está probado que jamás he participado de una conducta ilícita ni cerca", concluyó en su escueta declaración, aunque adelantó que más adelante volverá a hacer uso de la palabra en el debate.