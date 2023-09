walter bento juicio 1.jpg Bento dice que es inocente. Sin embargo, el fiscal Danta Vega lo señala como el líder de una asociación ilícita que cobraba coimas en dólares.

"Tiempo de definiciones"

El abogado Mariano Fragueiro Frías, a cargo de la defensa de Bento, brindó declaraciones este lunes a una radio mendocina.

“Ahora entramos en tiempo de definiciones. Hasta ahora han escuchado solamente la versión del fiscal”, expresó.

“El fiscal construyó una imputación. Yo no me quiero meter en temas personales. Si son amigos, si han sido enemigos. (...) Lo concreto es que la etapa de la verdad viene ahora. A ver si la fiscalía puede sostener la acusación o no", siguió.

Y recalcó: "El fiscal -en referencia a Dante Vega- construyó esto sobre testimonios de oídas, arrepentidos que si no declaraban en contra de Bento quedaban detenidos; 16 condenados que habían sido procesados en el juzgado de Bento por delitos graves y que llegaron a juicio oral y fueron condenados (...). Perdón que sea reiterativo, pero el juicio empieza ahora".

En breve, todas las instancias del juicio minuto a minuto.