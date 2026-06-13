Tejer en comunidad: "Entretejidos de Amor" donará más de 300 mantas a personas en situación de calle

Evento tejedoras mara Mara, Yoli, Dora y Zule Aranda, junto a Denis Cepilla, el grupo de las hermanas tejedoras que participa en cada evento de tejido solidario. Cristián Lozano / Diario UNO

Una red que se teje durante todo el año

Aunque el encuentro se realiza en una sola jornada, el trabajo comienza mucho antes. Los cuadraditos llegan desde distintos rincones de la provincia, elaborados por personas que tejen en sus casas, en talleres, en plazas o en uniones vecinales.

Evento tejedoras 8 Tejer como acto de amor y solidaridad, pero también como actividad terapéutica de quien la realiza. Cristián Lozano / Diario UNO

María Inés Altamira, una de las profesoras de tejido que participa de la propuesta, contó que cada vez son más los grupos que se organizan para aportar su producción a la campaña.

En esta edición también se sumó la conductora Gisela Campos junto a su programa "Gise y Vos". A través de una convocatoria a las reinas de la Vendimia departamentales, lograron que cada una promoviera la iniciativa en su lugar de origen y acercara nuevos grupos de tejedoras y tejedores.

Mucho más que hacer una manta

Para Alejandro Ortega, el tejido ocupa un lugar importante en la vida cotidiana. Lo describe como una actividad que ayuda a concentrarse, bajar el ritmo y enfocar la atención.

Evento tejedoras 10 Las tejedoras en plena tarea de unir cuadraditos para crear mantas que abriguen a quienes lo necesitan. Cristián Lozano / Diario UNO

No es casual que muchas personas lo incorporen como un hábito para relajarse o atravesar momentos de estrés. Como ocurre con otras actividades artísticas y manuales, el tejido combina creatividad, paciencia y movimiento.

Durante la jornada incluso participó la kinesióloga Andrea Melendi, quien compartió ejercicios y recomendaciones para evitar contracturas y molestias físicas entre quienes pasaron varias horas cosiendo y uniendo piezas.

Cuando los pequeños aportes se vuelven colectivos

Una de las particularidades de "Entretejidos de Amor" es que nadie hace una manta completa. Cada persona aporta una pequeña parte y el resultado aparece recién cuando todas esas piezas se unen.

El hotel NH Cordillera cedió tres salones para el encuentro y ofreció el desayuno a los participantes. También colaboró Ortega Lanas, que aporta parte de la materia prima necesaria para el proyecto, aunque los organizadores invitan a quienes participan a sumar sus propios materiales cuando es posible.

Evento tejedoras 2 Ale Ortega, alma máter del evento "Entretejidos de Amor" que este sábado realizó su cuarta edición en el hotel NH Cordillera. Cristián Lozano / Diario UNO

Las mantas serán entregadas a Patio Callejero, organización que desde hace años acompaña a personas en situación de calle. "Ellos conocen a la gente que las necesita", explicó Ortega al referirse al destino de las donaciones.

Quizás por eso la imagen más representativa de la jornada no sea la de una manta terminada, sino la de cientos de manos tejiendo juntas para unir miles de piezas distintas. Un trabajo paciente, silencioso y colectivo que terminará convirtiéndose en abrigo cuando más haga falta.