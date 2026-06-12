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Primera Nacional

Pablo De Muner mete mano en Godoy Cruz para visitar a Almirante Brown

Godoy Cruz jugará este domingo con Almirante Brown, en Isidro Casanova, por la fecha 18 del torneo de la Primera Nacional. El DT tombino, Pablo De Muner, hará cambios en el equipo

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz se entrenó este viernes en el Feliciano Gambarte.

Godoy Cruz se entrenó este viernes en el Feliciano Gambarte.

.Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz se entrenó este viernes en el Feliciano Gambarte de cara al encuentro de este domingo de visitante ante Almirante Brown, en Isidro Casanova, por la fecha 18 de la Zona A del Torneo de la Primera Nacional. El entrenador tombino, Pablo De Muner, meterá cambios con respecto al equipo que le ganó a Mitre en el Feliciano Gambarte.

Godoy cruz práctica.--
El Tomba tratar&aacute; de revertir la mala racha de visitante.

El Tomba tratará de revertir la mala racha de visitante.

Cuándo jugará Godoy Cruz con Almirante Brown

Godoy Cruz jugará ante Almirante Brown este domingo desde las 14.30, en Isidro Casanova, en un partidon que tendrá el arbitraje de Álvaro Carranza.

En el mediocampo de Godoy Cruz vuelve Gastón Gil Romero

El entrenador del Tomba, Pablo De Muner, contará con el regreso del volante Gastón Gil Romero, tras haber cumplido la sanción por su quinta amarilla e ingresará en el lugar de Juan Andrada. Mientras que Antonio Guerrero, que ingresó en el segundo tiempo ante Mitre, podría tener un lugar dentro de los once titulares.

El DT probó distintas alternativas en el ensayo en el Gambarte y el equipo no está confirmado.

Antonio Guerrero- Godoy Cruz
El delantero de Godoy Cruz Antonio Guerrero tiene chances de ser titular ante Almirante Brown.

El delantero de Godoy Cruz Antonio Guerrero tiene chances de ser titular ante Almirante Brown.

La probable formación de Godoy Cruz vs. Almirante Brown

Los once probables para el próximo domingo serían los siguientes: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Tomás Rossi, Esteban Burgos y Federico Milo; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero y Tomás Pozzo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino y Antonio Guerrero.

El plantel realizará la última práctica antes del cotejo este sábado en su predio de Coquimbito y al mediodía viajará a Buenos Aires, a la espera del choque ante Almirante Brown. Allí el Expreso intentará quebrar en Isidro Casanova la mala racha jugando fuera de Mendoza, ya que de 6 partidos empató 3, perdió otros 3 y lleva dos derrotas seguidas.

Lo que le queda a Godoy Cruz en esta primera rueda

  • Fecha 18: vs. Almirante Brown (de visitante) - domingo 14 de junio (14.30)
  • Fecha 4 (postergada): vs. Central Norte de Salta (V) - domingo 21 de junio (16.30)

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