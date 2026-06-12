Pablo De Muner mete mano en Godoy Cruz para visitar a Almirante Brown

El DT probó distintas alternativas en el ensayo en el Gambarte y el equipo no está confirmado.

Antonio Guerrero- Godoy Cruz El delantero de Godoy Cruz Antonio Guerrero tiene chances de ser titular ante Almirante Brown. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

La probable formación de Godoy Cruz vs. Almirante Brown

Los once probables para el próximo domingo serían los siguientes: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Tomás Rossi, Esteban Burgos y Federico Milo; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero y Tomás Pozzo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino y Antonio Guerrero.

El plantel realizará la última práctica antes del cotejo este sábado en su predio de Coquimbito y al mediodía viajará a Buenos Aires, a la espera del choque ante Almirante Brown. Allí el Expreso intentará quebrar en Isidro Casanova la mala racha jugando fuera de Mendoza, ya que de 6 partidos empató 3, perdió otros 3 y lleva dos derrotas seguidas.

Lo que le queda a Godoy Cruz en esta primera rueda