Pablo De Muner mete mano en Godoy Cruz para visitar a Almirante Brown

El DT probó distintas alternativas en el ensayo en el Gambarte y el equipo no está confirmado.
Antonio Guerrero- Godoy Cruz
El delantero de Godoy Cruz Antonio Guerrero tiene chances de ser titular ante Almirante Brown.
Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO
La probable formación de Godoy Cruz vs. Almirante Brown
Los once probables para el próximo domingo serían los siguientes: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Tomás Rossi, Esteban Burgos y Federico Milo; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero y Tomás Pozzo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino y Antonio Guerrero.
El plantel realizará la última práctica antes del cotejo este sábado en su predio de Coquimbito y al mediodía viajará a Buenos Aires, a la espera del choque ante Almirante Brown. Allí el Expreso intentará quebrar en Isidro Casanova la mala racha jugando fuera de Mendoza, ya que de 6 partidos empató 3, perdió otros 3 y lleva dos derrotas seguidas.
Lo que le queda a Godoy Cruz en esta primera rueda
- Fecha 18: vs. Almirante Brown (de visitante) - domingo 14 de junio (14.30)
- Fecha 4 (postergada): vs. Central Norte de Salta (V) - domingo 21 de junio (16.30)