El partido de Godoy Cruz frente a Almirante Brown tiene nuevo horario: cuándo juegan y dónde verlo

El partido que jugará Godoy Cruz este domingo 14 de junio ante Almirante Brown, como visitante, por la 18va fecha por la Zona A del Torneo de la Primera Nacional, sufrió una modificación en el horario.
El partido que Godoy Cruz afrontará ante Almirante Brown, como visitante, por la 18va fecha del torneo de la Primera Nacional, tiene nuevo horario
El partido que jugará Godoy Cruz este domingo 14 de junio ante Almirante Brown, como visitante, por la 18va fecha por la Zona A del Torneo de la Primera Nacional, sufrió una modificación en el horario.
La AFA anunció que el encuentro entre el Tomba y la Fragata se adelantó para las 14.30 cuando en un principio había sido programado para iniciarse a las 15.30.
El club local pidió jugar más temprano y la dirigencia tombina aceptó modificar el horario del encuentro que será dirigido por Álvaro Carranza.
Godoy Cruz. dirigido por Pablo de Muner, viene de ganarle a Mitre de Santiago del Estero de local y buscará ganar en Isidro Casanova su primer partido en condición de visitante fuera de Mendoza ya que solo se impuso en el clásico ante Deportivo Maipú.
Ante Almirante Brown podrá regresar el volante Gastón Gil Romero tras cumplir la fecha de suspensión y volvería a ocupar su lugar en el mediocampo en lugar de Juan Andrada. Además, habrá que ver que sucede con Antonio Guerrero, el juvenil de 18 que ingresó en el segundo tiempo ante Mitre y lo hizo de gran manera.
Godoy Cruz intentará quebrar en Isidro Casdanova una mala racha jugando fuera de Mendoza ya que de 6 partidos empató 3, perdió otros 3 y lleva dos derrotas seguidas.