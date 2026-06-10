El partido de Godoy Cruz frente a Almirante Brown tiene nuevo horario: cuándo juegan y dónde verlo

Godoy Cruz. dirigido por Pablo de Muner, viene de ganarle a Mitre de Santiago del Estero de local y buscará ganar en Isidro Casanova su primer partido en condición de visitante fuera de Mendoza ya que solo se impuso en el clásico ante Deportivo Maipú.

Gastón Gil ROmero entrenamineto. Gastón Gil Romero ya puede volver en Godoy Cruz, tras cumplir la fecha de suspensión.

Se vienen cambios en Godoy Cruz para jugar en Isidro Casanova

Ante Almirante Brown podrá regresar el volante Gastón Gil Romero tras cumplir la fecha de suspensión y volvería a ocupar su lugar en el mediocampo en lugar de Juan Andrada. Además, habrá que ver que sucede con Antonio Guerrero, el juvenil de 18 que ingresó en el segundo tiempo ante Mitre y lo hizo de gran manera.

Godoy Cruz intentará quebrar en Isidro Casdanova una mala racha jugando fuera de Mendoza ya que de 6 partidos empató 3, perdió otros 3 y lleva dos derrotas seguidas.

La racha negativa de Godoy Cruz tiene jugando fuera de Mendoza

vs. Defensores de Belgrano 1-1

vs. Chaco For Ever 1-1

vs. San Telmo 0-2

vs. Colón 0-0

vs. Los Andes 0-1

vs. Estudiantes (Bs AS) 0-1

Lo que le queda a Godoy Cruz en esta primera rueda