Antonio Guerrero, la nueva joya de Godoy Cruz, tuvo un debut soñado: "Confíen en este equipo"

guerrero 2 El extremo le cambió la cara a Godoy Cruz. Foto: Cristian Lozano/UNO

Pese a su corta edad y a que solo fue su primer partido, Guerrero fue contundente para dirigirse a los hinchas del Tomba y pedirles: "Que confíen, que confíen en este equipo que nunca los va a dejar a pata. Que confíen y que vamos a defender este escudo."

"Él estuvo con nosotros en el momento que yo llegué, jugó algunos partidos en reserva y, bueno, las complicaciones que tuvimos de cara al partido le abrió la oportunidad en la semana. La verdad es que lo hizo muy bien. Me gusta observar la semana, el día a día y ver cómo los jugadores se comportan y hoy quedó a las claras que todos son importantes, que en cualquier momento te puede tocar y más si es un chico del club tan joven que entre y te dé soluciones es realmente para festejar" (Pablo De Muner, DT de Godoy Cruz) "Él estuvo con nosotros en el momento que yo llegué, jugó algunos partidos en reserva y, bueno, las complicaciones que tuvimos de cara al partido le abrió la oportunidad en la semana. La verdad es que lo hizo muy bien. Me gusta observar la semana, el día a día y ver cómo los jugadores se comportan y hoy quedó a las claras que todos son importantes, que en cualquier momento te puede tocar y más si es un chico del club tan joven que entre y te dé soluciones es realmente para festejar" (Pablo De Muner, DT de Godoy Cruz)

Embed - Antonio Guerrero tras su debut en el Tomba

El Galle Guerrero, la nueva joya de Godoy Cruz

Muy responsable, trabajador y egresado del colegio del Tomba, Antonio Guerrero tuvo una presentación ideal en la Primera de Godoy Cruz ya que ingresó en el inicio del segundo tiempo con la mítica camiseta número 18 del Morro García, asistió a Martín Pino en el primer gol e hizo la jugada del penal que Burgos transformó en el gol de la victoria.

"La verdad me siento muy feliz, siento que estoy cumpliendo el sueño de toda mi vida", dijo emocionado antes de mostrarse: "Agradecido a mi familia, a los chicos, que la verdad son muy buenas personas, me recibieron muy bien desde el momento uno y me apoyaron siempre".

guerrero 6 Guerrero con sus padres, llenos de orgullo.

Con personalidad, el joven futbolista admitió que hubiera pateado el penal decisivo: "Sinceramente sí, pero bueno, no lo pedí", dijo antes de abrazarse con su familia y la de su novia, y reconocer el esfuerzo y el apoyo que tuvo de sus padres.

Sobre cómo se sintió en la previa del partido el joven categoría 2008 admitió: "Soñaba aunque sea, no sé, jugar 5 o 10 minutos y nada, dar lo mejor".

"Estamos muy contentos y muchísimas gracias a todos y principalmente al club por todo lo que le dio al Galleguito. La verdad que fue un debut soñado, así que bueno, más no se puede pedir, solamente queda disfrutar y agradecer" (Antonio Guerrero, orgulloso de su hijo). "Estamos muy contentos y muchísimas gracias a todos y principalmente al club por todo lo que le dio al Galleguito. La verdad que fue un debut soñado, así que bueno, más no se puede pedir, solamente queda disfrutar y agradecer" (Antonio Guerrero, orgulloso de su hijo).

Embed - Antonio Guerrero la nueva joya del Tomba

El Gato Oldrá destacó las virtudes de Guerrero

"Me alegro por él y por los chicos del club, Dios quiera que sea el comienzo de un gran futbolista", dijo el Gato Oldrá saliendo del estadio y antes de reconocer el parecido entre Guerrero y Andino: "Es muy parecido, tienen características similares. Ojalá que demuestre todo lo que tiene que demostrar. Recién es su primer partido y tiene mucho que aprender todavía".