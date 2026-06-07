Antonio Guerrero debutó en la Primera de Godoy Cruz con solo 18 años y se convirtió en el protagonista de la gran victoria frente a Mitre de Santiago del Estero, en el estadio Feliciano Gambarte.
Antonio Guerrero, la nueva joya de Godoy Cruz, tuvo un debut soñado: "Confíen en este equipo"
Antonio Guerrero debutó en la Primera de Godoy Cruz con solo 18 años y se convirtió en el protagonista de la gran victoria frente a Mitre de Santiago del Estero, en el estadio Feliciano Gambarte.
"Es mucha felicidad, estoy muy contento. Quiero agradecerle a mi familia que siempre me acompañó. Es un sueño que tengo desde chiquito y bueno, estoy muy feliz.", dijo el extremo al que muchos ya comparan con Santino Andino.
"Me acuerdo cuando entrenaba atrás de mi casa, solo en el patio todos los días. Meterle, levantarme a las 6:30 por un sueño. Si no fuese por mi familia, por mis amigos y mi novia que me acompañan, no hubiese sido posible lo que estoy cumpliendo hoy.", dijo el Galle, cuyos padres Yamile y Antonio y su novia Madelem Mathon, con toda la familia Piquer, estuvieron acompañándolo en la platea.
Pese a su corta edad y a que solo fue su primer partido, Guerrero fue contundente para dirigirse a los hinchas del Tomba y pedirles: "Que confíen, que confíen en este equipo que nunca los va a dejar a pata. Que confíen y que vamos a defender este escudo."
El Galle Guerrero, la nueva joya de Godoy Cruz
Muy responsable, trabajador y egresado del colegio del Tomba, Antonio Guerrero tuvo una presentación ideal en la Primera de Godoy Cruz ya que ingresó en el inicio del segundo tiempo con la mítica camiseta número 18 del Morro García, asistió a Martín Pino en el primer gol e hizo la jugada del penal que Burgos transformó en el gol de la victoria.
"La verdad me siento muy feliz, siento que estoy cumpliendo el sueño de toda mi vida", dijo emocionado antes de mostrarse: "Agradecido a mi familia, a los chicos, que la verdad son muy buenas personas, me recibieron muy bien desde el momento uno y me apoyaron siempre".
Con personalidad, el joven futbolista admitió que hubiera pateado el penal decisivo: "Sinceramente sí, pero bueno, no lo pedí", dijo antes de abrazarse con su familia y la de su novia, y reconocer el esfuerzo y el apoyo que tuvo de sus padres.
Sobre cómo se sintió en la previa del partido el joven categoría 2008 admitió: "Soñaba aunque sea, no sé, jugar 5 o 10 minutos y nada, dar lo mejor".
El Gato Oldrá destacó las virtudes de Guerrero
"Me alegro por él y por los chicos del club, Dios quiera que sea el comienzo de un gran futbolista", dijo el Gato Oldrá saliendo del estadio y antes de reconocer el parecido entre Guerrero y Andino: "Es muy parecido, tienen características similares. Ojalá que demuestre todo lo que tiene que demostrar. Recién es su primer partido y tiene mucho que aprender todavía".