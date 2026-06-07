Godoy Cruz logró un agónico triunfo ante Mitre con un gol sobre la hora, en el Gambarte

Godoy Cruz venció por 2 a 1 a Mitre de Santiago del Estero por la 17ma fecha de la Zona A del torneo de Primera Nacional.
Por la 17ª fecha del torneo de la Primera Nacional, Godoy Cruz Antonio Tomba le ganó a Mitre con un gol sobre la hora en el estadio Feliciano Gambarte
Godoy Cruz venció por 2 a 1 a Mitre de Santiago del Estero por la 17ma fecha de la Zona A del torneo de Primera Nacional.
El partido tiene como escenario el estadio Feliciano Gambarte donde el gol de la visita lo hizo Marcos Machado a los 28', igualó Martín Pino a los 4' del complemento y a los 47' Esteban Burgos, de penal, sentenció el 2 a 1.
El Tomba venía de perder ante Estudiantes de Buenos Aires de visitante y se le hizo difícil superar al Aurinegro que hizo un buen trabajo en la primera etapa y se puso en ventaja por un error en la última línea del Tomba.
El equipo dirigido por Pablo De Muner, invicto como local hasta este domingo, dominó el juego pero no tuvo muchas situaciones claras y su rival marcó el gol en la primera llegada.
El Tomba tuvo que trabajar hasta el final para lograr una victoria de local, la tercera consecutiva, y conservar su invicto en casa en el festejo del aniversario del club.
El Expreso ganó y subió al sexto puesto con 25 puntos, a solo 6 del puntero Deportivo Morón, y en eso tuvo mucho que ver el pibe Guerrero, de solo 18 años, quien le dio el pase gol a Pino y luego le cometieron el penal de la victoria.