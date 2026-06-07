Godoy Cruz logró un agónico triunfo ante Mitre con un gol sobre la hora, en el Gambarte

El equipo dirigido por Pablo De Muner, invicto como local hasta este domingo, dominó el juego pero no tuvo muchas situaciones claras y su rival marcó el gol en la primera llegada.

godoy cruz 4 Foto: Cristian Lozano/UNO

El Tomba tuvo que trabajar hasta el final para lograr una victoria de local, la tercera consecutiva, y conservar su invicto en casa en el festejo del aniversario del club.

El Expreso ganó y subió al sexto puesto con 25 puntos, a solo 6 del puntero Deportivo Morón, y en eso tuvo mucho que ver el pibe Guerrero, de solo 18 años, quien le dio el pase gol a Pino y luego le cometieron el penal de la victoria.