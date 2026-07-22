El partido político que nació como una broma, prometió "cerveza gratis" y terminó ganando bancas

El punto de inflexión mediático ocurrió durante una emisión de la televisión pública. En lugar de enviar a un representante con traje y corbata a los debates oficiales, la agrupación mandó a un militante luciendo un disfraz gigante de pollo. Durante sus cinco minutos de aire, el candidato respondió a las preguntas del periodista únicamente con cacareos.

"Nuestra intención nunca fue engañar a nadie con falsas promesas, sino mostrar lo absurdas que resultan las promesas de los dirigentes tradicionales", señalan del partido político en reiteradas oportunidades.

El disfraz de pollo suele ser utilizado por este partido político.

Con el paso del tiempo, demostraron un fuerte compromiso con el mantenimiento del espacio público a través de acciones directas, como el mantenimiento en buen estado de las calles y la devolución de los fondos de algunos proyectos.

El poder rompiendo la rutina

Este tipo de política se suma una tendencia global de figuras que buscan salirse del libreto tradicional para conectar con la gente. Un ejemplo reciente ocurrió en Brasil, donde el alcalde Vagner Espíndola se disfrazó de indigente por 20 horas para auditar el funcionamiento de los servicios sociales de su municipio.

Estos episodios demuestran que, en muchas ocasiones, salirse de la estructura formal es el único camino para visibilizar realidades que la política prefiere ocutar o ignorar.