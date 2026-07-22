El pueblo argentino que alimenta una inquietante leyenda: aseguran que aparecen casas que ya no existen

En el norte de la provincia de Neuquén, un pequeño pueblo patagónico despierta la curiosidad de quienes buscan destinos diferentes. Se trata de Taquimilán, una localidad rodeada de paisajes naturales que ganó fama por una llamativa leyenda: vecinos aseguran que, en ciertas épocas del año, aparecen antiguas construcciones que en realidad ya no existen.
Aunque el lugar transmite tranquilidad, las historias sobre fenómenos inexplicables forman parte de su identidad. Según los relatos locales, en un sector llano del pueblo pueden verse casas de barro, chozas e incluso restos de antiguos puentes que desaparecen poco después, como si fueran imágenes de otro tiempo.
Taquimilán, entre la historia y el misterio de un pueblo inquietante
De acuerdo con la tradición oral, estas apariciones suelen registrarse durante el otoño y el invierno, especialmente al atardecer y bajo determinadas condiciones de luz. Los habitantes sostienen que esas construcciones pertenecieron a familias que vivieron en la zona antes del accidente ocurrido en las minas de carbón Santa Marta en 1943, una tragedia que dejó víctimas fatales y marcó la historia de la región.
Más allá de las leyendas, Taquimilán también atrae por su entorno natural. El silencio, la inmensidad del paisaje patagónico y el escaso movimiento turístico convierten al pueblo en un destino elegido por quienes buscan experiencias alejadas de los circuitos tradicionales.
La localidad tiene alrededor de 900 habitantes distribuidos en menos de 500 viviendas, lo que la ubica entre las menos pobladas de Neuquén.
Cómo llegar al pueblo Taquimilán
Para llegar desde la ciudad de Neuquén, hay que recorrer la Ruta Nacional 22 durante unos 360 kilómetros hasta el empalme con la Ruta Nacional 40. Desde el ingreso a Ñorquín, se continúa por la Ruta Provincial 29 durante cinco kilómetros hasta arribar a Taquimilán, un rincón de la Patagonia donde la historia y las leyendas siguen alimentando el misterio.
En pocas palabras
- Taquimilán: pueblo patagónico rodeado de paisajes y leyendas de construcciones fantasma.
- Leyenda local: aseguran que aparecen casas antiguas que ya no existen, especialmente al atardecer.
- Atractivo turístico: combina entornos naturales con misterio, ideal para quienes buscan destinos diferentes.