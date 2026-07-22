El pueblo argentino que alimenta una inquietante leyenda: aseguran que aparecen casas que ya no existen

Más allá de las leyendas, Taquimilán también atrae por su entorno natural. El silencio, la inmensidad del paisaje patagónico y el escaso movimiento turístico convierten al pueblo en un destino elegido por quienes buscan experiencias alejadas de los circuitos tradicionales.

La localidad tiene alrededor de 900 habitantes distribuidos en menos de 500 viviendas, lo que la ubica entre las menos pobladas de Neuquén.

Cómo llegar al pueblo Taquimilán

Para llegar desde la ciudad de Neuquén, hay que recorrer la Ruta Nacional 22 durante unos 360 kilómetros hasta el empalme con la Ruta Nacional 40. Desde el ingreso a Ñorquín, se continúa por la Ruta Provincial 29 durante cinco kilómetros hasta arribar a Taquimilán, un rincón de la Patagonia donde la historia y las leyendas siguen alimentando el misterio.