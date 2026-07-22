Pechuga y suprema de pollo: cuáles son las diferencias y para qué se usan

El pollo tiene diferentes partes o piezas que se usan para diferentes recetas o preparaciones. Al comprar pollo en fracciones, es importante conocer bien las diferencias entre sus partes y un ejemplo de ello son la pechuga y la suprema, dos zonas del animal que confundimos y no diferenciamos.
El pollo es un alimento cárnico que se utiliza para cocinar todo tipo de preparaciones. Con pollo se elaboran milanesas, rellenos, tartas, picadillos, hamburguesas, bastones y preparaciones con guarniciones de verdura.
En Argentina es uno de los alimentos animales más consumidos. En comparación con la carne vacuna (que se consumen unos 47 kilos por persona), el pollo gana con 50 kilos al año por persona.
Además, el pollo tiene grandes beneficios para la salud. Genera sensación de saciedad y es una de las proteínas magras más elegidas. Ayuda a desarrollar la masa muscular por su alto contenido de proteínas, proporciona minerales que fortalecen el sistema nervioso y mejoran la salud de los huesos.
¿Qué diferencias tienen la pechuga y la suprema de pollo?
Pedir una pechuga o una suprema de pollo en la carnicería no es lo mismo. Aunque tienen varias similitudes por el hecho de formar parte del pollo, también tienen un par de diferencias notables.
La pechuga de pollo es la pieza completa que suele venir con el hueso, la piel y las dos piezas laterales de carne. La pechuga también se vende sin piel y sin huevo, pero si están ambas partes de carne, sigue siendo pechuga y esa es justamente la diferencia.
La suprema es una de las pechugas sola, una de las mitades que ya viene deshuesada y sin piel. Casi no tiene grasa y viene lista para filetear, gillar o rellenar sin que se tenga que realizar una limpieza previa.
La pechuga de pollo se aprovecha mucho más, ya que el hueso se puede usar para preparar caldos. La suprema, al ser solo pulpa de pollo magra, se cocina más rápido y es más práctica de utilizar cuando no tenemos tiempo de limpiar un pollo.
En cuanto al precio, puede que exista alguna diferencia entre ambas, simplemente porque la suprema ya viene limpia y sin hueso, pero el precio va a depender generalmente del peso del pollo.
Cuidados al comprar y consumir pollo
Como todo alimento perecedero y con cierta vida útil, para usarlo, comprarlo y guardarlo hay que pensar siempre en la calidad y la contaminación que puede generar intoxicación por alimentos.
- Si vas al supermercado, procura que el pollo o las carnes sean lo último que saques de la góndola para cuidar la cadena de frío.
- Nunca laves el pollo debajo de la canilla ni lo descongeles de esta forma. Estas técnicas esparcen bacterias por la cocina.
- Descongela el pollo en la heladera.
- Si tiene un olor ácido o fuerte, un color extraño y una textura desagradable, no lo consumas.
En pocas palabras
- Pechuga y suprema: Son cortes de pollo que comúnmente se confunden, pero tienen diferencias notables en su presentación y uso.
- Diferencia clave: La pechuga suele incluir hueso y piel, mientras que la suprema es una mitad deshuesada, sin piel y lista para cocinar.
- Beneficios y consumo: El pollo es un alimento magro y proteico, fundamental en la dieta argentina, con cuidados específicos para su compra y manipulación.