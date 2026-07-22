Pechuga y suprema de pollo: cuáles son las diferencias y para qué se usan

Además, el pollo tiene grandes beneficios para la salud. Genera sensación de saciedad y es una de las proteínas magras más elegidas. Ayuda a desarrollar la masa muscular por su alto contenido de proteínas, proporciona minerales que fortalecen el sistema nervioso y mejoran la salud de los huesos.

¿Qué diferencias tienen la pechuga y la suprema de pollo?

Pedir una pechuga o una suprema de pollo en la carnicería no es lo mismo. Aunque tienen varias similitudes por el hecho de formar parte del pollo, también tienen un par de diferencias notables.

La pechuga de pollo es la pieza completa que suele venir con el hueso, la piel y las dos piezas laterales de carne. La pechuga también se vende sin piel y sin huevo, pero si están ambas partes de carne, sigue siendo pechuga y esa es justamente la diferencia.

La suprema es la pechuga ya limpia, sin piel ni hueso.

La suprema es una de las pechugas sola, una de las mitades que ya viene deshuesada y sin piel. Casi no tiene grasa y viene lista para filetear, gillar o rellenar sin que se tenga que realizar una limpieza previa.

La pechuga de pollo se aprovecha mucho más, ya que el hueso se puede usar para preparar caldos. La suprema, al ser solo pulpa de pollo magra, se cocina más rápido y es más práctica de utilizar cuando no tenemos tiempo de limpiar un pollo.

En cuanto al precio, puede que exista alguna diferencia entre ambas, simplemente porque la suprema ya viene limpia y sin hueso, pero el precio va a depender generalmente del peso del pollo.

Cuidados al comprar y consumir pollo

Como todo alimento perecedero y con cierta vida útil, para usarlo, comprarlo y guardarlo hay que pensar siempre en la calidad y la contaminación que puede generar intoxicación por alimentos.

El pollo crudo dura en la heladera entre 2 y 3 días.