Los tres cortes de carne que prefieren los carniceros para el asado y que pocos saben que existen

Entre los cortes que son perfectos para la parrilla se encuentran la arañita. Si bien es muy común, no siempre se encuentra en las carnicerías, por lo que un consejo es que, si la encuentras, te la lleves, ya que es un corte de carne muy suave y que en su sabor se puede llegar a asemejar a la molleja.

La marucha es otro corte de carne poco conocido. De este corte se sacan bifes pequeños que tienen un sabor especial y único. Es justo lo que se necesita para la parrila, la sartén o la plancha. Incluso para dar una pequeña picada de carne antes del resto del asado y así preparar a todos para lo que se viene.

En tanto, si quieres ir un poco más lejos, se puede probar el llamado falso matambre, que no es otra cosa que el azotillo. Este proviene del cuarto delantero de la vaca y es ideal para hacerlo a las brasas, o incluso usarlo en tacos y empanadas. No obstante, este corte de carne no es el más recomendado si a cargo de la parrilla no hay un asador con paciencia ya que debe ser hecho de manera lenta para que quede tierno.