Los tres cortes de carne que prefieren los carniceros para el asado y que pocos saben que existen

Si hay unas personas que son expertas en asado son los carniceros. Por su profesión, estos saben todos los secretos que tiene la carne y los practican cuando le dan consejos a los clientes. Pero, hay algunos misterios que no se revelan tan fácilmente y que tiene que ver con cortes especiales que quedan perfectos en la parrilla y que no están entre los más comunes.
El vacío, la entraña y las costillas son algunos de los cortes de carne más solicitados a la hora de hacer un asado. Son sabrosos, en el caso de la entraña, la grasa y los nervios casi no existen y si está bien hecha, puede quedar hasta jugosa. Pero hay otros cortes que cumplen las mismas características y que los carniceros rara vez recomiendan, aunque no por desconocimiento.
Los cortes de carne que prefieren los carniceros
Son varios los cortes de carne que los carniceros prefieren para ellos, ya que eso les asegura reconocimiento y un excelente asado para él y los invitados a su mesa.
Entre los cortes que son perfectos para la parrilla se encuentran la arañita. Si bien es muy común, no siempre se encuentra en las carnicerías, por lo que un consejo es que, si la encuentras, te la lleves, ya que es un corte de carne muy suave y que en su sabor se puede llegar a asemejar a la molleja.
La marucha es otro corte de carne poco conocido. De este corte se sacan bifes pequeños que tienen un sabor especial y único. Es justo lo que se necesita para la parrila, la sartén o la plancha. Incluso para dar una pequeña picada de carne antes del resto del asado y así preparar a todos para lo que se viene.
En tanto, si quieres ir un poco más lejos, se puede probar el llamado falso matambre, que no es otra cosa que el azotillo. Este proviene del cuarto delantero de la vaca y es ideal para hacerlo a las brasas, o incluso usarlo en tacos y empanadas. No obstante, este corte de carne no es el más recomendado si a cargo de la parrilla no hay un asador con paciencia ya que debe ser hecho de manera lenta para que quede tierno.