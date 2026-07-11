Cómo hacer Bondiola desmechada: la receta al horno jugosa y riquísima con 7 ingredientes

La bondiola desmechada al horno es una de las recetas más rendidoras y sabrosas para compartir en familia o con amigos. Gracias a una cocción lenta, la carne queda tan tierna que puede deshacerse fácilmente con un tenedor, conservando todo su sabor y su jugosidad.
La clave de esta receta está en cocinar la bondiola a baja temperatura y bien cubierta, para que no pierda humedad durante el proceso. De esta manera, el horno hace todo el trabajo y el resultado es una carne suave, perfecta para servir en sándwiches, tacos, empanadas o acompañada con puré, papas, arroz o una ensalada fresca.
Además de ser una preparación sencilla, esta bondiola al horno permite condimentarla con hierbas, especias, mostaza, cerveza o vino, según el sabor que prefieras. Es una opción ideal para quienes buscan recetas fáciles, con pocos ingredientes y un resultado que siempre sorprende por su textura y su intenso sabor.
Te compartimos la receta de la bondiola al horno en 3 horas de Paulina Cocina, una prepración casera que solo lleva 7 ingredientes. ¿Qué necesitas y cómo hacerla sin complicaciones?
Receta para hacer bondiola desmechada al horno
Esta es la receta de la bondiola al horno compartida por Paulina Cocina en un artículo de su página web. No necesitas ingredientes sofisticados ni técnicas complejas. Eso sí, se requiere de mucha paciencia.
Ingredientes para 1 bondiola grande:
- 1 bondiola de 2kg
- Jugo y ralladura de 1 limón
- 1 1/2 cda. de miel
- 1 cda. de mostaza
- 2 cdas. de salsa de soja
- 1/2 cebolla morada
- Sal y pimienta
Cómo hacer bondiola desmechada al horno, la receta paso a paso
- Primero, en un bol, mezcla el jugo y la ralladura de limón, la miel, la mostaza y la salsa de soja. Bate hasta integrar y agrega la cebolla morada picada.
- A continuación, salpimienta la bondiola, colócala sobre papel aluminio y baña con la marinada por todas partes.
- Luego, envuelve la bondiola perfectamente en el papel aluminio para que quede bien sellada.
- Coloca la bondiola en una fuente para horno yagrega unos tres dedos de agua.
- Cocina en el horno precalentado por 15 minutos a temperatura fuerte. Luego, baja a medio-bajo y cocina por 3 horas.
¡Listo! Ya tienes la receta para hacer bondiola desmechada al horno en solo tres horas y con apenas siete ingredientes. Puedes acompañarla de verduras asadas, ensaladas, arroz o lo que más te apetezca.